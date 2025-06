TEST Balené salámy Nitran: Rozlišujú sa ťažko, ale pri ochutnávke sme našli rozdiely

Suché salámy sú na pultoch potravín len pár desaťročí, no ich obľúbenosť je pomerne vysoká. Môže za to najmä ich trvanlivosť a univerzálnosť. Poslúžia nielen ako chutná desiata do práce či na hory, ale aj ako súčasť obložených chlebíkov či mís pre návštevu. My sme sa pozreli na Nitran salámu, ktorá má svoje korene v meste Nitra.