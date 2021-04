V úrade zatiaľ len minúty a už pochvala? Mladý Šeliga sa neubránil veľkým slovám na adresu nového premiéra

BRATISLAVA - Nástup Eduarda Hegera vníma pozitívne mnoho koaličných poslancov, ale aj lídrov. Vyzerá to, že práve náhradník Igora MAtoviča prispeje ka dočasnému zlepšeniu koaličných vzťahov. Takéto slová zo strany podpredsedu parlamentu Jutraja Šeligu ho však možno prekvapia.

Nový premiér Eduard Heger si vyslúžil privítanie vo veľkom štýle. Na jehoa dresu slovami schvály nešetril podpredseda parlamentu a strany Za ľudí Juraj Šeliga (30). Práve mladému politikovi sa podarilo si svoju parlamentnú stoličku udržať aj napriek tomu, že patril medzi tých politikov, ktorých hlavu žiadal expremiér a nový minister financií Igor Matovič.

Óda na Hegera

Do vzťahu s novým premiérom Eduradom Hegerom, chce zrejme vykročiť tou "správnou nohou" a tak na sociálnej sieti zverejnil príspevok plný uznania. "Dnes pani prezidentka vymenovala novú vládu, na čele ktorej stojí nový premiér Eduard Heger," začal Šeliga s tým, že Heger sa ujíma funkcie v ťažkých časoch. "Eduard patrí medzi najpracovitejších ľudí akých poznám, preto nemám pochybnosť, že svoju úlohu zvládne. Pevne verím, že jeho pokojná povaha, výborný manažérsky prístup a schopnosť viesť dialóg našu krajinu prevedie do pokojných vôd. Jeho menovanie je šanca na reštart, ktorá sa už nebude opakovať," poznamenal podpredseda parlamentu a zdôraznil, že v najlbližšom čase čaká Slovensko množstvo výziev. "Musíme pridať v očkovaní, vydržať s opatreniami na boj s Covid 19 a pripraviť sa na dobré čerpanie a najmä implementáciu plánu obnovy. S pokojom a rozvahou to zvládneme. Heger symbolizuje práve tieto vlastnosti, tak potrebné pre predsedu vlády," pokračoval vo svojom chválospeve.

Dokonca sa presunul aj do veľmi osobnej roviny. "Vážený pán premiér, milý Edo, gratulujem! Máš našu plnú podporu. Budem ti držať chrbáť, lebo tvoj úspech bude úspechom Slovenska. To si teraz všetci prajeme a preto musíme robiť maximum," uzavrel príspevok na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.

Odborník to vníma ako podanie ruky

Vrúcne slová trocha prekvapili aj politológa Miroslava Řádka. Skôr, než vtieravosť však za týmto prístupom vidí priateľské gesto. "Vyjadrenie Juraja Šeligu vnímam ako mierne pateticky podanú ruku na spoluprácu s novým premiérom. Naznačil, čo sú pre neho vládne top-priroty. Odvolávanie sa na rozvahu by si mal Juraj Šeliga dobre uchovávať v pamäti. Bude ju čoskoro v pokračujúcej vládnej zostave potrebovať. Bolo by naivné si myslieť, že nový kabinet nebudú trápiť staré traumy," zhodnotil politológ pre našu redakciu.