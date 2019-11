Danko vyzýva ministra financií a premiéra: Bezodkladne by sme mali zaviesť digitálnu daň

BRATISLAVA - Slovenská národná strana pozná recept na zvýšenie príjmov v štátnom rozpočte. Dosiahnuť sa to dá prostredníctvom dvoch zákonov. A to zavedením digitálnej dane a taktiež takzvanej plošnej reverse charge, teda zákona, ktorý eliminuje úniky na DPH.

Predseda SNS Andrej Danko avizoval svoju výzvu ministrovi financií a taktiež predsedovi vlády už v utorok a naďalej na nej principiálne trvá. „Dnes sa všetky členské krajiny Európskej únie pripravujú na zavedenie digitálnej dane. Nikto nemôže spochybniť, že by šlo o dobrý krok a Slovensko môže na tom len získať,“ vyhlásil šéf národniarov.

Zároveň tiež žiada od premiéra a šéfa rezortu financií, aby sa bližšie pozreli na zavedenie takzvanej plošnej reverse charge. „Na Slovensku ju dokonca už máme. Funguje v stavebníctve a vieme vyhodnotiť, že to bol dobrý krok. Nesúhlasím s názorom, že na likvidácii únikov na DPH by sme do slovenského rozpočtu priniesli iba 7 miliónov. Len na porovnanie, odhady v Českej republike sa pohybujú okolo 200 miliónov eur,“ vysvetlil predseda strany.

Slovensko patrí k štátom s najhorším výberom daní. Riešenie na túto situáciu je, potrebná je však snaha z ministerstva. Podvody sa podľa šéfa národniarov na daniach robia preto, lebo doterajšia legislatíva má trhliny. „Daň sa platí po častiach, tovar sa presúva medzi krajinami a kým daňová správa príde na to, že obchodník nezaplatil daň, často ide o nastrčeného bieleho koňa, ktorý je už dávno preč aj s peniazmi.“

Koniec karuselovým podvodom tak môže podľa SNS dať definitívne práve po vzore Česka, takzvaná daň z obratu. Teda daň vyplatí posledná firma v reťazci. „V Slovenskej národnej strane sme presvedčení, že tento zákon spolu s digitálnou daňou, by boli plnohodnotnou náhradou úbytkov akýchkoľvek príjmov v rozpočte a štát by bol v prebytku v hospodárení, nie v deficite. Vyzývame ministra financií a predsedu vlády, aby tieto dva zákony bezodkladne riešili,“ uzavrel predseda SNS Andrej Danko.