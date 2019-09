Vláda pokračuje v rokovaniach: Kabinet schválil ďalšie zmeny, zvýšenie dane na cigarety je v hre

Tým sa majú nastaviť jednoznačné procesné a technické podmienky pozemkových úprav, týkajúce sa preukazovania dôvodu ich vykonania, určenia a zadefinovania žiadateľa, určenia podmienok či spôsobu začatia konania.

Novela zákona predpokladá aj legislatívnu úpravu zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v rámci ktorej rieši otázku týkajúcu sa ochrany viníc a zároveň ustanovuje minimálnu výmeru pozemku, ktorý podlieha ochrane proti drobeniu po pozemkových úpravách.

Schválený návrh vládou ďalej v rámci urýchleného mechanizmu vykonania pozemkových úprav predkladá ďalšie legislatívne zmeny v podobe procesných úprav týkajúcich sa skrátenia niektorých lehôt pri jednotlivých fázach pozemkových úprav, problémov doručovania, poskytovania vyrovnania, kvalifikačného predpokladu vedúcich projektantov, úpravy príspevku na spoločné zariadenia a pod.

Návrh zákona novelizuje aj zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov. V rámci problémov aplikačnej praxe návrh zákona procesne nastavuje mechanizmus v prípade, ak vlastník pozemku nemôže užívať pozemok, ktorý nadobudol za svoj vlastný titulom náhrady v rámci konania o pozemkových úpravách. Novela zákona by po prípadnom schválení v parlamente nadobudla účinnosť 1. januára 2020.

Vláda odsúhlasila reformu nemocníc

Vláda v piatok odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Po rokovaní kabinetu to potvrdil premiér Peter Pellegrini s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období. Poukázal, že ak by v parlamente reforma začala nadobúdať iné ako navrhnuté "kontúry", on aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská môžu materiál z rokovania stiahnuť. Upozornil tiež, že reforma neznamená zatváranie nemocníc.

"Slovenský pacient si zaslúži túto reformu, preto sme sa dnes na vláde rozhodli, že ju schválime a do parlamentu pošleme," skonštatoval Pellegrini. Reforma smeruje do parlamentu po tom, ako ju predseda Smeru-SD Robert Fico odmietal, ak nebude vo forme ústavného zákona. Pellegrini má po vzájomných rozhovoroch s ním aj členmi poslaneckého klubu pocit, že by Smer-SD mohol zmeniť názor a pripojiť sa k širokému politickému konsenzu.

Návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti následne parlament počas rokovania na septembrovej schôdzi presunul na októbrovú schôdzu. Ako v pléne uviedol predsedajúci schôdze Béla Bugár, o preloženie navrhovanej novely zákona na nasledujúci schôdzu písomne požiadala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Zákon o vnútrozemskej plavbe

Mal by sa zaviesť verejný dopravca vykonávajúci pravidelnú vnútroštátnu verejnú osobnú lodnú dopravu. Počíta s tým návrh zákona o vnútrozemskej plavbe. Právnu normu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR v piatok schválila vláda.

Zámerom návrhu zákona je ustanoviť zavedenie výkonov vo verejnom záujme vo verejnej osobnej lodnej doprave a v tej súvislosti aj zaviesť verejného dopravcu. Návrh počíta aj s rozšírením osobitných povinností pre verejného dopravcu, ustanovením oprávnení dopravcu voči cestujúcim, ale aj s doplnením povinností cestujúceho v osobnej lodnej doprave.

Objednávateľom by malo byť ministerstvo, ktoré si na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objedná u licencovaného verejného dopravcu dopravnú službu v pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave. Poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme sa zabezpečí zmluvou o dopravných službách.

Na úhradu týchto služieb by mal objednávateľovi poskytnúť vyšší územný celok príspevok vo výške 45 % z úhrady za objednanú dopravnú službu. Ak bude trasa prechádzať dvoma a viacerými vyššími územnými celkami, každý z nich by sa na príspevku mal podieľať v pomere dĺžky prepravnej trasy k celkovej trase. Zvyšných 55 % by mal uhradiť objednávateľ. Na úhradu nákladov dopravných služieb môžu prispieť obce a aj iné osoby, ktorých požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách.

"Na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave sa ustanovuje podmienka pre verejného dopravcu mať licenciu a byť finančne spôsobilým," konštatuje rezort dopravy v dôvodovej správe. Úpravou by mal prejsť aj pojem dopravná obslužnosť. Doplniť sa zároveň majú ustanovenia o pláne dopravnej obslužnosti a jeho obsahu a tiež o zmluve o dopravných službách.

Zvýšenie spotrebnej dane na cigarety je stále otvorené

Zvýšenie spotrebnej dane na cigarety je stále otvorená téma. Po piatkovom rokovaní vlády to povedal minister financií Ladislav Kamenický. Podľa neho sa o tejto téme ešte bude hovoriť na koaličnej rade a je na koaličných lídroch, či sa budú vedieť dohodnúť. S návrhom dlhodobo nesúhlasí strana SNS. "Budeme robiť opatrenia v rámci rozpočtu, aby sme dosiahli ciele, ktoré máme stanovené v rozpočtových pravidlách na tento rok," skonštatoval Kamenický.

Podľa ministra aktuálne na rozpočte pracujú, kontaktujú jednotlivé ministerstvá a žiadajú od nich predbežné návrhy. Následne by sa s nimi mali oboznámiť lídri koaličných strán. "Ja som sa dohodol s premiérom, že budeme iniciovať stretnutie na koaličnej rade, aby sme sa dohodli na tom, ako bude vyzerať rozpočet na budúci rok," uviedol Kamenický. Minister pritom privítal utlmenie legislatívnej aktivity vlády, o ktorom ešte v stredu informoval premiér. Podľa neho legislatívny proces nemôže byť vzhľadom na prípravu rozpočtu otvorený donekonečna.

Návrh ministerstva financií, ktorý schválil aj vládny kabinet, počíta so zvýšením sadzieb tak, že škatuľka najpredávanejších cigariet by mala zdražieť približne o 40 centov na 3,80 eura a bezdymové tabakové výrobky až o 50 centov na zhruba štyri eurá za škatuľku. Tieto zmeny by pritom mali priniesť v budúcom roku do rozpočtu celkovo vyše 100 miliónov eur. V ďalších rokoch by mal dodatočný výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov stúpnuť na takmer 140 miliónov eur.