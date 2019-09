Drucker predstavil stranu, získal Cséfalvayovú aj Fedora: S Ficom by mal problém, Smer však nevylúčil

BRATISLAVA - Tomáš Drucker dnes na tlačovej konferencii oznámi program strany i členov tímu, o ktorých sa zatiaľ len špekulovalo. Dnes je isté, že v strane bývalého ministra bude Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová z Mosta-Híd. Predstavil aj niekoľko programových priorít s tým, že ďalších členov predstaví postupne. S možnej povolebnej spolupráce Smer nevylúčil, no s Robertom Ficom by mal problém.

V tíme novovznikajúcej politickej strany Dobrá voľba, za ktorou stojí bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker, budú aj rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská či bývalá novinárka, zakladateľka Hniezda záchrany Tretie srdce a riaditeľka bratislavského zariadenia pre seniorov Náruč Anna Ghannamová. V tíme je aj bývalý šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan. Drucker o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Katarína Cséfalvayová Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ďalšie tváre u Druckera

Cséfalvayová chce hájiť záujmy ľudí, ktorí chcú byť súčasťou Európskej únie. Venovať sa chce tiež klimatickým zmenám. Pre Fedora je prioritou bezpečnosť občanov a obrana vlasti a jej záujmov. Lucia Kurilovská svoj vstup do Dobrej voľby potvrdila už pred týždňom. Drucker odhaduje, že kampaň bude Dobrú voľbu stáť asi 700-tisíc eur.

Lucia Kurilovská Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Tvárami Dobrej voľby sú tiež Anna Ghannamová, Andrea Gállová z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, dvojnásobný starosta obce Dvory nad Žitavou Branislav Becík či Radomír Šalitroš, ktorý sa bude venovať hospodárskej politike. Ďalšie mená predstaví Drucker v najbližších týždňoch, v októbri predstaví volebný program.

Anna Ghannamová Zdroj: Topky/Ján Zemiar

S Ficom by som mal problém

Tomáš Drucker na otázku, či by išiel do vlády s Robertom Ficom, odpovedal pomerne jasne. „Je to osoba, s ktorou by som mal problém, aby sa zúčastnil akoukoľvek formou na vedení tejto krajiny,“ povedal. Stranu Smer však ako celok nevylúčil. „Nedávajme všetkých do jedného vreca.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Priority Dobrej voľby - rodinná politika a zdravotníctvo

Vznikajúca strana Dobrá voľba prichádza s hodnotami ľudskosti, spolupatričnosti, spolupráce, ale aj úcty. „Toto politické úsilie je o hodnotách a nie o boji proti niečomu. Budeme sa preto možno cítiť osamotení. Budeme sa snažiť presviedčať ľudí, aby sme vrátili dôveru v štát ako fungujúci systém,“ uviedol Drcuker s tým, že medzi priority strany bude patriť téma rodinnej politiky a politiky pre mladých ľudí.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dôležitou témou je pre Druckera tiež zdravotníctvo. „Spravodlivosť je to, čo najviac chýba v zdravotníctve. Spravodlivosť chýba napríklad vo financovaní zdravotníctva. Chceme, aby sme v budúcnosti mohli realizovať dobrú stratifikáciu nemocníc,“ povedal a dodal, že treťou prioritnou oblasťou strany je starostlivosť o zraniteľné skupiny ľudí. „Niektorí ľudia majú nízke dôchodky, ale problematika je oveľa širšia. Ľudia starnú, dožívajú sa vyššieho veku, a preto potrebujeme lepšiu starostlivosť,“ vysvetlil exminster zdravotníctva či vnútra.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Drucker založil stranu

Exminister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker odovzdal na ministerstve vnútra pred týždňom 30-tisíc podpisov od občanov a podal žiadosť o registráciu svojej politickej strany Dobrá voľba. O jeho zámere založiť stranu sa šepkalo dlhé týždne, oficiálne to oznámil v auguste. Odvtedy sa špekuluje o viacerých menách, ktoré by sa k jeho strane mohli pridať.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Drucker zdôraznil potrebu spravodlivého zdravotníctva pre všetkých. Hovorí tiež o lepšom živote rodín a seniorov a riešiť chce aj regióny. Tie by mali byť podľa neho silné a fungujúce. „Chceme ľuďom doručovať obsah, riešiť ich denno-denné problémy. Oni už posúdia, či nás budú považovať za ľavicovú alebo stredovú stranu. Pre nás sú dôležité sociálne problémy mladých,“ povedal Drucker. Na otázku možnej spolupráce uviedol, že ju vylučuje s extrémistickými stranami. „Diskutovať vieme s každým, o programe, hodnotách,“ povedal.

Spolupracovať s ním bude Tomáš Kuča, ktorý s ním spolupracoval už v Slovenskej pošte, na ministerstve zdravotníctva a doteraz pôsobil pri premiérovi Petrovi Pellegrinim. Hovorilo sa aj o Pellegrinim, ale premiér tvrdí, že s Druckerom o spolupráci nehovoril. K ďalším menám okolo Druckera patril aj Václav Mika, ten však takisto poprel vstup do jeho strany.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar