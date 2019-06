Poslankyňa Sárközy z Mostu-Híd si nemyslí, že hrozia predčasné voľby

"Ja na Koaličné rady nechodievam. Od nášho pána predsedu nepočúvame, že by sa nespolupracovalo. Berieme pána predsedu parlamentu ako emotívneho človeka. Povie, čo má na srdci. V politike je možné všetko, vylúčiť sa nič nedá, no nedebatujeme o tom," povedala koaličná poslankyňa.

Danko na brífingu po štvrtkovej voľbe kandidátov na sudcov ústavného súdu priznal, že Koaličná rada bola hektická. Každý z koaličných partnerov má totiž iné postoje a názory. "Partneri niečo vyčítajú mne a niečo zas vyčítam ja im," dodal predseda parlamentu a SNS. Hovoril aj o nedorozumeniach medzi premiérom Petrom Pellegrinim a predsedom Smeru Robertom Ficom. "Ak sa toto nevyrieši medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom, tak ako máme ísť ďalej?" pýtal sa Danko.

Podľa Danka sú predčasné voľby otvorené vždy. "V živote nič nie je isté a vždy je všetko otvorené. Už je však časovo s tým problém, zákonná lehota je 110 dní. Ja sa pokúsim urobiť všetko pre to, aby sa všetky nedorozumenia vyriešili," uviedol Danko a dodal, že sa bude snažiť, aby bol na Koaličnej rade prítomný aj predseda vlády. Vyriešili by sa tak podľa neho nedorozumenia medzi vládou, koalíciou a parlamentom.

Termín volieb vyhlasuje predseda parlamentu 110 dní pred ich konaním. Podľa Danka by sa termín predčasných volieb už nestihol. Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) po štvrtkovej voľbe kandidátov na ústavných sudcov povedal, že "aj keby boli v koalícii komunikačné nezhody, určite by sme to neriešili cez médiá."

Samosprávy by mali uvažovať, čo vedia spraviť pre ľudí, tvrdí Sárközy

Poslankyňa za Most-Híd Irén Sárközy vyzýva predsedov samosprávnych krajov, aby pouvažovali, čo vedia urobiť doma v samosprávach, aby zefektívnili výberové konania, zlepšili správu svojho majetku alebo predali nepotrebný majetok. Uviedla to pred novinármi ako reakciu na vyhlásenia predsedov samosprávnych krajov, ktorí kritizujú návrh zákona z dielne koaličného Mosta-Híd. Nezdaniteľná časť základu dane by sa podľa poslancov za Most-Híd mala zvyšovať z 19,2-násobku na 21 násobok životného minima.

"Rozprávajme sa o daňovom mixe, hovorme o tom, či sú správne nastavené kompetencie, či niektoré netreba presunúť zo samospráv na stranu štátu," povedala poslankyňa. Podľa nej všetky dane z príjmov fyzických osôb idú samosprávam. "Ak budú nižšie dane pre ľudí, tak budu nižšie príjmy pre samosprávy, tak riešme či netreba daňový mix. Možno daňový mix by bol lepší spôsob financovania samospráv," dodala s tým, že možno treba uvažovať o nastavení daňového mixu.

Združenie samosprávnych krajov SK8 zásadne nesúhlasí so zámerom skupiny poslancov strany Most-Híd zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane daňovníkov. Ak by bol poslanecký návrh zákona o dani z príjmov schválený, spôsobí krajom výpadok príjmov 44,7 milióna eur. Tieto peniaze by mohli krajské samosprávy použiť napríklad na rozvoj sociálnej starostlivosti, zdravotníctvo, vzdelávanie, kultúru alebo na modernizáciu ciest. Združenie SK8 to uvádza vo svojom stanovisku k poslaneckému návrhu o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane.

„Združenie SK 8 považuje za neprípustné, aby legislatíva, ktorá má negatívny dopad na rozpočty samospráv, bola schvaľovaná ako poslanecký návrh. Predstavitelia poslaneckého klubu vôbec nerokovali so zástupcami samosprávnych krajov, ani s mestami a obcami, ktorých sa táto novela priamo dotkne v podobe nižších príjmov. SK8 a ani ostatné samosprávy a verejnosť nemali pri poslaneckom návrhu možnosť zapojiť sa do odbornej diskusie v rámci pripomienkového konania. Návrh prichádza v čase, keď samosprávy čelia zvýšeným nárokom takých opatrení, ako je napríklad zvýšenie platov zamestnancov alebo zavedenie rekreačných poukazov,“ povedal predseda SK 8 Jozef Viskupič.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť podľa neho vyčíslila vplyv tohto poslaneckého návrhu s tým, že v dôsledku jeho zavedenia sa zhorší udržateľnosť verejných financií. Príjmy samospráv budú nižšie o 149 miliónov eur, z toho dopad na samosprávne kraje bude 44,7 milióna eur. Jednotlivé kraje prídu o čiastky od 4,8 milióna eur (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky) až po 6,6 milióna eur (Prešovský). „Združenie SK8 sa obráti na všetkých poslancov a príslušné výbory Národnej rady SR, ktorým bol tento návrh zákona pridelený na prerokovanie, aby tento návrh novely zákona nepodporili,“ dodal Viskupič.

Nezdaniteľná časť základu dane by sa podľa poslancov za Most-Híd mala zvyšovať z 19,2-násobku na 21 násobok životného minima. Ide o kompromisný návrh, pôvodný rátal ešte s ďalším zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane na 22,7-násobok životného minima. Vyššiu nezdaniteľnú časť by si fyzické osoby mohli prvýkrát uplatniť za daňové obdobie 2020, teda pri daňových priznaniach podávaných v roku 2021.