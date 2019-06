Rusko chce prijať zákon o oprávnenosti okupácie Československa: Rázne slová Pellegriniho!

BRATISLAVA/MOSKVA - Vojenská invázia a následná 20-ročná okupácia bývalého Československa bola hrubým porušením medzinárodného práva. Od tohto nezákonného aktu sa v minulosti postupne dištancovali sovietski aj ruskí predstavitelia, ktorí sa za túto historickú krivdu voči Čechom a Slovákom aj oficiálne ospravedlnili. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré TASR poskytla hovorkyňa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho Patrícia Macíková. Podľa Miroslava Beblavého ak Rusko prijme zákon o oprávnenosti okupácie Československa, Slovensko by malo stiahnuť veľvyslanca z Moskvy.

"Ak bolo podľa nich v poriadku obsadiť nás vtedy, hovoria, že je to oprávnené aj dnes. To nemôžeme nikdy prijať," napísal Beblavý na svojom facebooku. Stiahnutie veľvyslanca by podľa poslanca a predsedu Spolu musel podporiť aj predseda NR SR a SNS Andrej Danko.

Práve ten často navštevuje Rusko, chváli sa tým, že má dobrý vzťah s predsedom ruskej Dumy Viačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčných zoznamoch EÚ pre anexiu Krymu. Informácia sa objavila pár dní pred tým, ako na pracovné cestu do Moskvy a Petrohradu odcestuje premiér Peter Pellegrini.

Český portál Forum 24 dnes informoval, že ruskí komunistickí poslanci opäť pripravili zákon, podľa ktorého bolo okupácia Československa z augusta 1968 zákonnou akciou. Poslanci ruskej Dumy sa podľa Fora 24 zhodli na návrhu zákona, ktorý prizná vojakom, ktorí sa na okupácii zúčastnili, status veteránov ozbrojených síl. S tým sa viažu sociálne výhody. Okrem toho zákon hovorí o "oprávnenom vstupe legálne pozvanej armády".

Nie je to prvý raz, čo sa v ruskej Dume objavil takýto návrh zákona. V júni 2016 sa predkladateľ súčasného návrhu Jurij Sineľščikov spolu s Nikolajom Kolomejcevom a Sergejom Rešuľskinom pokúšali uspieť s obdobným zákonom.

Slovenský rezort diplomacie vtedy uviedol, že podľa ich presvedčenia je táto iniciatíva v príkrom rozpore s duchom Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi SR a RF z roku 1993. V preambule tejto zmluvy „obe strany odsúdili pošliapanie zásad medzinárodného práva v roku 1968 ako i ďalšie neospravedlniteľné zotrvanie sovietskych vojsk na československom území“.

Premiér chce o návrhu zákona hovoriť počas svojej návštevy

Premiér Peter Pellegrini chce o návrhu zákona o oprávnenosti okupácie Československa hovoriť s predstaviteľmi Ruska počas svojej budúcotýždňovej návštevy krajiny. Uvádza sa to v stanovisku premiéra k návrhu zákona z dielne ruských komunistov o okupácii Československa.

"Vojenská invázia a následná 20-ročná okupácia bývalého Československa bola hrubým porušením medzinárodného práva. Od tohto nezákonného aktu sa v minulosti postupne dištancovali sovietski aj ruskí predstavitelia, ktorí sa za túto historickú krivdu voči Čechom a Slovákom aj oficiálne ospravedlnili," píše sa v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa premiéra Patrícia Macíková. Premiér sa stretáva so svojim ruským náprotivkom Dmitrijom Medvedevom v stredu, neskôr ho prijme aj prezident Vladimír Putin.

Legitimizovanie invázie vojsk Varšavskej zmluvy je neprijateľné, reaguje ministerstvo

Akékoľvek legitimizovanie invázie vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 do Československa je neprijateľné. Uvádza sa to v reakcii slovenského ministerstva zahraničných vecí na návrh zákona o oprávnenosti okupácie. Ten opakovane pripravili ruskí komunisti.

"Podľa našich informácií ide o opakovanú iniciatívu z dielne opozičnej Komunistickej strany Ruskej federácie, ktorá doteraz nikdy nemala adekvátnu podporu pre svoj návrh a všetko nasvedčuje tomu, že takisto to bude aj v tomto prípade," uvádza sa v stanovisku rezortu, ktoré poskytol hovorca Boris Gandel.

Ako dodal, minister Miroslav Lajčák je pripravený túto otázku otvoriť na budúci týždeň počas svojich rokovaní v Moskve a Petrohrade. Ako avizoval premiér Peter Pellegrini, aj on chce túto otázku na návšteve Ruska otvoriť. Ministerstvo okrem toho vidí aj priestor pre predsedu NR SR Andreja Danka.

"Vzhľadom na skutočnosť, že ide o poslaneckú iniciatívu v dolnej komore ruského parlamentu, je tu priestor pre parlamentnú diplomaciu, obzvlášť, ak berieme na zreteľ viacnásobné deklarovanie mimoriadne priateľských vzťahov medzi predsedom NR SR a predsedom Štátnej dumy RF," dodáva sa v stanovisku.

Ruskí komunisti: Účastníkom vpádu patrí štatút veterána

Účastníci okrúhleho stola, ktorý v Štátnej dume 30. mája organizovala frakcia komunistov, schválili vyhlásenie s výzvou k poslancom Štátnej dumy. Apelujú v ňom na poslancov, aby podporili návrh zákona o udelení štatútu veterána aj príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste roku 1968 do Československa v rámci vojsk Varšavskej zmluvy.

Ako sa uvádza v tlačovej správe zverejnenej na webovej stránke Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF), na diskusii sa zúčastnilo viac ako 60 ľudí, medzi nimi bolo aj 40 "bojových veteránov" - účastníkov udalostí z roku 1968.

Okrúhly stôl sa konal z iniciatívy poslanca Jurija Sineľščikova a zúčastnili sa na ňom zástupcovia všetkých parlamentných frakcií, členovia branného výboru, zástupcovia ministerstva zahraničných vecí a viacerých spoločenských organizácií.

Sineľščikov vo svojom vystúpení uviedol, že účastníci operácie Dunaj, invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, konali v súlade so zákonom. Podľa neho to "boli svedomití bojovníci, ktorí úprimne slúžili svojej vlasti a záujmom krajín Varšavskej zmluvy".

Komunistický poslanec ďalej poznamenal, že "vstup sovietskych vojsk bol odpoveďou na žiadosť väčšiny členov predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a viacerých členov československej vlády" adresovanú Sovietskemu zväzu, aby "im poskytol vojenskú pomoc v boji proti kontrarevolučným silám."

Poslanec Sineľščikov, priamy účastník operácie Dunaj, pripomenul, že v Štátnej dume je návrh zákona, ktorý má uznať účastníkov vojensko-strategickej operácie Dunaj za veteránov vojenských operácií a poskytnúť im sociálne výhody v súlade s federálnym zákonom o veteránoch.

Skoré prijatie navrhovaného zákona vo svojich vystúpeniach v rámci okrúhleho stola podporili aj prvý podpredseda branného výboru Štátnej dumy Alexandr Šerin z frakcie Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) a člen výboru pre bezpečnosť a boj proti korupcii Nikolaj Ryžak z frakcie Spravodlivé Rusko.