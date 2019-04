Nové priestory Ministerstva spravodlivosti: Ročný nájom bude poriadne mastný, toto je suma

Gábor Gál

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Ročný nájom a prevádzka nových priestorov Ministerstva spravodlivosti (MS) SR by mali vyjsť na 1,7 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na riešenie priestorovej situácie MS, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovaní. Rezort sa má presťahovať do priestorov Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave spolu s Centrom právnej pomoci. Stihnúť by to chcel do konca roka.