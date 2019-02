NAŽIVO Prezident Kiska vyhlásil, že za obvinením v jeho daňovej kauze je Ficova pomsta: Vyhrážal sa mi

Vznesenie obvinenia z daňového trestného činu v súvislosti s činnosťou firmy KTAG potvrdila polícia. Podľa informácií Denníka N je obvinený konateľ firmy KTAG Eduard Kučkovský. Druhý konateľ firmy a Kiskov brat Jaroslav obvinený nie je. V čase, keď sa podľa polície stal trestný čin, boli konateľmi Kučkovský a Andrej Kiska. Prezident sa k tomu vyjadrí dnes na tlačovke.

„Musím povedať pravdu o zastrašovaní a vydieraní. MInulý týždeň začala polícia trestne stíhať konateľa KTAG - spoločnosti s vyše 20 ročnou bezproblénmovou minulosťou,“ povedal na úvod Andrej Kiska. „Obvinenie je pomstou, za to, že som nedovolil Ficovi ísť na Ústavný súd. Po skončení môjho mandátu budem obvinený aj ja a hrozí mi až 7 až 12 rokov väzenia.“

Všetko sa to stalo iba deň potom, ako Fico oznámil, že sa nebude uchádzať o post ústavného sudcu. Kiska povedal, že Fico mu oznámil, že sa bude uchádzať o post predsedu Ústavného sudcu. „Neoznámil mi to ako fakt, oznámil mi to ako vyhrážku.“ Kiska uviedol, že 14. januára na stretnutí za prítomnosti Petra Pellegriniho padli slová, podľa ktorých ak Kiska nebude súhlasiť s menovaním, vojna proti nemu sa začne odznova. „V prípade jeho menovania sa situácia vo vzťahu ku mne utlmí na všetkých frontoch a úrovniach.“ Fico ho podľa neho prostredníctvom vyšetrovateľa Hrušovského a na pokyn prokurátora Javorského šikanuje.

Kiska bude zrejme obvinený

„Odmietli sme to. Nikdy som sa nedal a ani sa nedám vydierať. Nikdy sa nenechám zastrašiť. Ficovi som odkázal, že ho za sudcu nevymenujem. A toto moje rozhodnutie platí aj potom, čo polícia začala stíhať konateľa mojej spoločnosti.“ Kiska hovorí, že do poslednej chvíle neveril, že polícia stíhanie začne. „Keď som povedal manželke doma, že mi hrozí trest odňatia slobody 7-12 rokov. Dcéra plakala dva dni, manželka sa rozklepala.“ Kiskovým právnikom bude Daniel Lipšic. „Z odôvodnenia uznesenia to vyplýva, že bude Kiska obvinený,“ tvrdí Lipšic.

Kiska sa nenechá zastrašiť ani vydierať

Prezident reagoval na obvinenie v stredu na Facebooku. „Vydierať a zastrašiť sa nenechám, viac vám k tomu poviem vo štvrtok,“ uviedol. Prezident obvinený nie je, kým je vo funkcii, nie je to možné. Kiska už v stredu avizoval, že sa k celému prípadu vyjadrí po spomienke na Jána a Martinu. „Dňa 13. februára 2019 vyšetrovateľ finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil jednu osobu z daňového trestného činu,“ uviedli z komunikačného oddelenia policajného prezídia. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,“ doplnili.

Policajti tiež pripomenuli, že 9. júla 2018 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v zmysle Trestného poriadku „vydal záväzný pokyn vyšetrovateľke vo veci daňového podvodu vydať uznesenie o začatí trestného stíhania a následne vydať uznesenie o spojení veci s trestnou vecou zločinu daňového podvodu, začatého dňa 10. januára 2018 uznesením vyšetrovateľa“. Obvinenie sa má týkať uplatnenia neoprávnenej vratky DPH vo výške 146-tisíc eur. KTAG platila Kiskovi prezidentskú kampaň a sumu si potom dala do nákladov. Daňový úrad to však neuznal.

Vratka nebola nikdy vyplatená, už len jej samotné uplatnenie je podľa polície trestný čin. Firma vo veci zaplatila aj pokutu, ale polícia prípad prirovnáva k Ladislavovi Bašternákovi a hovorí, že sa na to nevzťahuje účinná ľútosť. V Smere Kisku neoznačia inak ako daňový podvodník. Včera to na svojej tlačovej besede zopakoval aj Robert Fico. „Andrej Kiska je volebný podvodník, daňový podvodník aj pozemkový podvodník,“ uviedol včera.

Fico odmieta obvinenia o vydieraní

Predseda Smeru-SD Robert Fico odmieta obvinenia prezidenta SR Andreja Kisku z vydierania. Tvrdí, že ani netušil, že bude vznesené obvinenie voči konateľovi spoločnosti KTAG. Kisku na tlačovej konferencii expremiér označil za podvodníka a klamára. Vyzývať prezidenta na odstúpenie už podľa Ficových slov nemá význam, keďže o mesiac budú voľby. Opätovne Kiskovi vyčítal aj lety do Popradu či to, že nebol medzinárodne akceptovaný.

Kiska v piatok vyhlásil, že trestné stíhanie konateľa spoločnosti KTAG je Ficovou pomstou za to, že mu Kiska odkázal, že ho nevymenuje za predsedu ústavného súdu, a teda mu odmietol politický dôchodok na ústavnom súde. Podľa Kiskových slov hrozí trestné stíhanie aj jemu po skončení prezidentského mandátu. Obvineného konateľa aj Kisku bude vo veci stíhania zastupovať Daniel Lipšic. Kiska hovoril na tlačovej konferencii aj o jeho vydieraní a zastrašovaní z Ficovej strany.

V prípade daňových káuz spájaných s prezidentom SR Andrejom Kiskom obvinili konateľa firmy KTAG Eduarda K. Stíhanie sa má týkať neoprávnenej vratky DPH vo výške 146.000 eur, ktorú si KTAG vypýtala od štátu. KTAG platila Kiskovi prezidentskú kampaň a sumu si potom dala do nákladov. Daňový úrad to však neuznal. V minulosti bol na poste konateľa firmy i sám prezident. Kým zastáva svoj úrad, nie je ho možné obviniť.