Opozícia chce odvolať ministerku školstva, odovzdali podpisy na mimoriadnu schôdzu NR SR

"Máloktoré ministerstvo je také dôležité pre našu budúcnosť ako práve ministerstvo školstva a zároveň, máloktoré ministerstvo má toľko škandálov ako ministerstvo školstva vedené Slovenskou národnou stranou. Ako opozícia sme nehlasovali za programové vyhlásenie vlády, ale boli by sme radi, keby ministerstvo plnilo aspoň to," povedala predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová a dodala, že opozícia vyzbierala 38 podpisov.

"O škandále so stimulmi na vedu sme informovali na viacerých tlačových besedách. Pani ministerka sa však viackrát sťažovala, že nemáme záujem o komunikáciu. To nie je pravda. Záleží nám na tom, aby ľudia vedeli, čo sa deje na ministerstve školstva. Chceme, aby sa peniaze rozdeľovali spravodlivo a do dobrých rúk. Rada sa s ňou stretnem, ak bude možné vo verejnoprávnej televízii, keď nie, tak na Markíze," uviedla Remišová.

Tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre školstvo Branislav Gröhling povedal, že dobrému ministrovi by sa takýto škandál nestal, priemerný by ho začal naprávať. Podľa neho Lubyová obhajuje do očí bijúcu manipuláciu, navyšovanie bodov v hodnotení či porušenie protischránkového zákona. "Výsledkom je pridelenie 33 miliónov eur aj takým firmám, ktoré by ich nemali dostať. Ministerka sa zamotáva do vlastných slov. Najprv pri zle pridelených bodoch to boli preklepy, ale na základe toho odvolala riaditeľa sekcie vedy a techniky. Najprv mohli byť posudky projektov podobné, ale následne povedala, že podáva trestné oznámenie. Ja sa pýtam na koho ho podáva? Na seba alebo na ministerstvo školstva?" uviedol opozičný poslanec.

Tieňový minister školstva za hnutie OĽaNO Miroslav Sopko vyzval premiéra Petra Pellegriniho, aby zvážil, či je SNS natoľko schopná, aby zvládla vedenie tohto rezortu.