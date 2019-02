Lubyovú čaká mimoriadne dôležitý deň: Ministerka bude čeliť odvolávaniu

Poslanci po januárovom neúspešnom pokuse odvolať predsedu parlamentu Andreja Danka pristúpia k druhému tohtoročnému odvolávaniu. Šéf NR SR zvolal rokovanie nadnes na 13:00. "Ministerka školstva je pripravená na odbornú diskusiu. Je právom každého poslanca zozbierať hlasy na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR," reagoval rezort školstva.

Opozícia bije na poplach

Podľa opozície je dôvodom na odvolanie škandál pri prideľovaní stimulov na vedu. Tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre školstvo Branislav Gröhling povedal, že dobrému ministrovi by sa takýto škandál nestal, priemerný by ho začal naprávať. Podľa neho Lubyová obhajuje do očí bijúcu manipuláciu, navyšovanie bodov v hodnotení či porušenie protischránkového zákona. "Výsledkom je pridelenie 33 miliónov eur aj takým firmám, ktoré by ich nemali dostať. Ministerka sa zamotáva do vlastných slov. Najprv to pri zle pridelených bodoch boli len preklepy, ale na základe toho odvolala riaditeľa sekcie vedy a techniky. Najprv mohli byť posudky projektov podobné, ale následne povedala, že podáva trestné oznámenie. Ja sa pýtam, na koho ho podáva? Na seba alebo na ministerstvo školstva?" uviedol opozičný poslanec.

Veronika Remišová Zdroj: Jan Zemiar

Podľa predsedníčky poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Veroniky Remišovej máloktoré ministerstvo je také dôležité pre našu budúcnosť ako práve ministerstvo školstva, a zároveň, máloktoré ministerstvo má toľko škandálov ako ministerstvo školstva vedené Slovenskou národnou stranou. "O škandále so stimulmi na vedu sme informovali na viacerých tlačových besedách. Pani ministerka sa však viackrát sťažovala, že nemáme záujem o komunikáciu. To nie je pravda. Záleží nám na tom, aby ľudia vedeli, čo sa deje na ministerstve školstva. Chceme, aby sa peniaze rozdeľovali spravodlivo a do dobrých rúk," uviedla Remišová minulý týždeň.