Vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov: Kiska naň vyšle svojich zástupcov

Zástupcov prezidenta budú podľa Hajtovej zaujímať názory uchádzačov na vzťahy medzi Ústavným súdom a ostatnými najvyššími ústavnými orgánmi a na najväčšie problémy a výzvy, ktoré stoja pred ústavným súdnictvom. "Sústredia sa na problémy spojené s morálnou integritou a dilemami sudcu Ústavného súdu a schopnosti odolávať tlakom na jeho konanie a rozhodovanie," doplnila.

Podľa Kisku neexistuje skutočná prekážka, ktorá by bránila Národnej rade SR včas vybrať 18 mien, z ktorých má prezident vymenovať deviatich sudcov. "Som rád, že medzi uchádzačmi vidím ľudí, ktorí by mohli byť pre Ústavný súd, kvalitu a dôveryhodnosť súdnictva na Slovensku prínosom. Je ich tam dostatok na to, aby obsadili všetky voľné pozície sudcov a sudkýň Ústavného súdu," uviedol.

Prezident podľa Hajtovej opakovane zdôrazňuje, že pri výbere sudcov sa bude riadiť výlučne kritériami nespochybniteľnej odbornej autority a morálnej integrity navrhnutých kandidátov. Vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR v parlamentnom ústavnoprávnom výbore sa začne v stredu 23. januára v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave. Zástupcovi prezidenta SR sa na vypočutí udelí slovo, kedykoľvek o to požiada. O miesto na Ústavnom súde má záujem celkovo 40 uchádzačov.

Podľa predsedu výboru Róberta Madeja (Smer-SD) sú na vypočúvanie kandidátov vyhradené tri dni. Madej zároveň avizuje, že rokovanie bude môcť verejnosť sledovať na webovej stránke parlamentu. Navrhnutý kandidát na sudcu ÚS sa v rozprave najskôr predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát odpovedať na otázky poslancov a prezidenta. Z celého zasadnutia výboru zabezpečí Kancelária NR SR verejne dostupný audiovizuálny prenos.