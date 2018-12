Naše školstvo je dlhodobo podfinancované, myslí si ministerka Lubyová

BRATISLAVA - Naše školstvo je dlhodobo podfinancované, takisto aj veda, výskum a šport a to nehovorím o uplynulom roku alebo dvoch, ale dvadsiatich piatich. Povedala to v rozhovore ministerka školstva Martina Lubyová.

„Keď sa pozrieme na odporúčané ukazovatele Európskej únie, že tri percentá HDP majú ísť do vzdelávania, tak máme veľké rezervy na doplnenie financovania. Prostriedky treba jednoznačne navyšovať a začali sme v tomto smere konať," dodala Lubyová.

Ministerka školstva je rada, že sa im podarilo oproti minulému roku rozpočet navýšiť. „Podarilo sa to cez štátny rozpočet a aj cez Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Myslím si, že prostriedky treba dlhodobo navyšovať tak, aby sme tú priepasť, ktorá sa budovala počas dekád, zase postupne vykryli. Nie je to záležitosť jedného - dvoch rokov, je to záležitosť systematického úsilia ďalších niekoľkých vlád, pretože tak, ako prepad vznikal desiatky rokov, tak sa musí aj odstraňovať niekoľko rokov. S rozpočtom som však spokojná," uzavrela šéfka rezortu školstva.

Ministerstvo školstva bude mať v budúcom roku k dispozícií 1,36 mld. eur, z toho zo štátneho rozpočtu 1,27 mld. eur a zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 88,8 milióna eur. Vyplýva to z navrhovaného rozpočtu na roky 2019-2021. Na oblasť vzdelávania sú v rozpočte verejnej správy na rok 2019 vyčlenené 4 mld. eur, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 466 miliónov eur. Do roku 2020 by mali výdavky na túto oblasť dosiahnuť 4,3 mld. eur a pre rok 2021 sa rozpočtuje ďalší nárast až na 4,5 mld. eur.