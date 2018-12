Danko na návšteve Rakúska: Nechápem, prečo sa naši predchodcovia šesť rokov nestretávali

Spoločné rozhovory sa v tejto súvislosti zamerali predovšetkým na problematiku medziparlamentných vzťahov v bilaterálnom, regionálnom (Slavkovský formát SR, ČR, Rakúsko), ako aj európskom kontexte. "Nechápem prečo sa naši predchodcovia šesť rokov nestretávali, pretože sme si veľmi blízki,“ povedal na úvod rokovania s rakúskym kolegom predseda NR SR Andrej Danko.

V rámci diskusie predsedovia parlamentov zhodnotili aj končiace sa rakúske predsedníctvo v Rade EÚ, venovali sa aj budúcnosti EÚ, ako aj identifikáciu príležitostí pre rozvoj spolupráce na úrovni parlamentných administratív (etický kódex, študijné pobyty expertov, rozvojová a asistenčná spolupráca). "Ďakujem Rakúsku za dynamiku, ktorú vnieslo do svojho predsedníctva v Rade EÚ. Som veľmi rád, že témy, o ktorých sme sa už predtým rozprávali, akými sú zdanenie digitálnych médií, zdanenie medzinárodných koncernov, ako napríklad Google, či Facebook, ochrana dát našich občanov, sa podarilo presadiť aj cez parlamentnú dimenziu do tém predsedníctva v Rade EÚ,“ vysvetlil Andrej Danko.

Lídri parlamentov vyzdvihli jedinečnú blízkosť Viedne a Bratislavy, ako aj hospodársku prepojenosť našich štátov. Rakúsko je jedným z našich najdôležitejších obchodných partnerov, po Holandsku je u nás druhým najväčším investorom s celkovými investíciami vo výške takmer 7 mld. eur.

"Vzťahy s Rakúskom v oblasti ekonomickej spolupráce sú pre nás životne dôležité. A som veľmi rád, že sme sa dnes priateľsky a veľmi otvorene bavili aj o problémoch v cestovnom ruchu. Myslím si, že je najvyšší čas spojiť aj naše cyklotrasy, nielen naše diaľnice, že je najvyšší čas sa baviť aj o cezhraničnej spolupráci v poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ vymenoval Andrej Danko.

"Ospravedlňujem sa, že som počas stretnutia niekoľkokrát žiadal, aby nás vaši policajti na hraniciach nekontrolovali, ale viem, že ste to prijali priateľsky a to všetko len v kontexte toho, že slovensko–rakúske vzťahy sú vynikajúce a prajem si, aby to tak aj zostalo, pretože sme stáročia vedľa seba žili,“ zažartoval na záver stretnutia predseda parlamentu Andrej Danko so svojim rakúskym kolegom Wolfgangovi Sobotkovi.