Všetky deti by mali mať vo vzdelávaní rovnakú štartovaciu čiaru, tvrdí Vavrek

BRATISLAVA - Všetky deti by mali mať vo vzdelávaní rovnakú štartovaciu čiaru. Povedal to na dnešnej tlačovej besede poslanec NR SR za stranu Most-Híd Štefan Vavrek s tým, že nemôžeme očakávať od detí, že budú stíhať učivo v škole, keď nenavštevovali škôlky.

„Týka sa to hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Chcem, aby sa deti zo špeciálnych škôl mohli prihlásiť na bežné školy a získať výučné listy, aby mohli pracovať ako remeselníci, ktorých máme málo," vysvetlil Vavrek. „Budem robiť všetko pre to, aby mal každý človek bez ohľadu na svoj pôvod prístup k dobrému vzdelaniu. Takému, ktoré z neho urobí dobrého človeka, ktorý bude vedieť svoju rodinu uživiť prácou," uviedol Vavrek.

Povinná predškolská výchova a rozšírenie možností detí zo špeciálnych škôl je podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a podpredsedu strany Most-Híd Ábela Ravasza len časť opatrení, na ktorých na úrade splnomocnenca pracujú. „Hlavné body našej práce sa nám podarilo pretaviť do nedávno schváleného uznesenia vlády o zvyšovaní zamestnanosti ľudí z marginalizovaných skupín. Vnímam to ako veľmi priaznivý krok pre rómske komunity na Slovensku. Vláda sa zaviazala konať a v parlamente sedí poslanec Vavrek, ktorý na plnenie plánu môže dohliadať z pozície zákonodarcu," povedal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz.

Základné školy budú môcť naďalej čerpať príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vláda SR dnes na svojom rokovaní súhlasila s návrhom poslancov NR SR za stranu Most-Híd Štefana Vavreka a Ladislava Balódiho. Súčasné znenie zákona má účinnosť len do 31. decembra 2018. Zákon je tiež zaradený na rokovanie v parlamente.

Jeden rok vzdelávania rómskych detí v materských školách podľa experta na rómsku problematiku hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Petra Polláka dostatočne nevyrieši podstatu súčasného problému rómskych detí, neodstráni kultúrnu, sociálnu a jazykovú bariéru. „Tento návrh nemá ambíciu, je nedostatočný. Už dnes majú rómske deti možnosť byť zaradené do nultého ročníka základnej školy. Stačilo sa spýtať učiteľov, ktorí si nimi pracujú a dozvedeli by sa to isté. Rok nestačí," povedal Pollák. Podľa neho vláda neplní to, čo sama naplánovala.

„Na začiatku volebného obdobia splnomocnenec Ravasz tvrdil, že povinná predškolská dochádzka bude od roku 2019. Za tri roky nestihli vyhotoviť ani len návrh zákona. Kým sme mohli spustiť povinnú školskú dochádzku z eurofondov už minulý školský rok, spustíme ju s omeškaním v roku 2020 a navyše za štátne. Práve v roku 2020 končí programové obdobie európskych fondov, po tomto termíne ich už nebude možné čerpať," dodal Pollák. Informoval o tom hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.