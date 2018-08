Čulák o návšteve Vietnamcov: Nič podozrivé som si nevšimol

BRATISLAVA - Šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák odmieta, že by počas návštevy vietnamskej delegácie na Slovensku, ktorá sa spája s únosom vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha, videl niečo podozrivé. "Pre mňa to bola bežná návšteva, beriem to pracovne, nič podozrivé som si nevšimol," povedal v piatok.

O únose vietnamského podnikateľa sa podľa svojich slov dozvedel z novín. Deklaroval, že je v tejto súvislosti pripravený kedykoľvek vypovedať. Doplnil, že už poskytoval súčinnosť pri vyšetrovaní nemeckej strane, ktorej poskytol požadované podklady.

Šéf protokolu sprevádzal delegáciu z Prahy do Bratislavy a následne na stretnutí vo vládnom hoteli Bôrik. Odmieta, že by počas toho videl niekoho zbitého či omámeného. "Nemám takúto informáciu, ani som nič nevidel. Ostal som z toho v šoku, že takýto článok vyšiel na moju osobu. Keď pracujem a robím si svoju prácu, zaujíma ma hlavne head of delegation, teda minister, o ktorého sa starám od príchodu po odchod. Sledujem delegáciu, nikoho zbitého, alebo že by ho niekto niesol...absolútne nič som nevidel," vyhlásil Čulák.

Popiera, že by vietnamská strana počas stretnutia na Bôriku žiadala o zaradenie ďalšieho vozidla do kolóny. "Nie je to pravda, žiadna takáto požiadavka nebola," doplnil. Nevidel ani farebné dodávky, ktoré mali údajne parkovať pred Bôrikom, v jednej z nich mal byť podľa medializovaných informácií unesený podnikateľ. "Ja osobne som si dodávky nevšimol. Viem, že tam boli autá, ale aké, si už nepamätám. Pri takýchto delegáciách je bežné, že sa prídu ľudia pozdraviť tomu človeku, nestalo sa mi to prvýkrát, že tam bolo toľko ľudí ako pri vietnamskej delegácii," skonštatoval.

Čulák nechcel špekulovať o tom, či mohla byť slovenská strana zneužitá na únos. "Je to už rok, ja už teraz sám neviem, čo sa stalo. Po tých článkoch, po tom všetkom čo sa píše, ja vôbec neviem ani nad tým nechcem nejako premýšľať, ja si naozaj robím len svoju prácu, nič navyše. Premýšľam nad tým, že sme boli zneužití, neviem na to odpovedať," zhrnul. Na otázku, či mu niekto z jeho kolegov vyjadril o prípade pochybnosti, odpovedal záporne.

Denník N vo štvrtok s odvolaním na policajné informoval, že unesený vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh bol v slovenskom vládnom špeciáli. Na bratislavskom letisku mal do neho nastupovať zbitý a zdrogovaný. Čulák potvrdil, že mená niektorých policajtov boli správne, informácie z článku však označil za klamstvá a výmysly. Či sa bude voči zverejneným informáciám brániť, konkretizovať nechcel.