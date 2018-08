Most-Híd: Je v našom záujme, aby sa orgány v kauze únosu okamžite rozhýbali

BRATISLAVA - Nikto nemôže pochybovať o tom, že ak by sa podozrenia aktívnej účasti Slovenskej republiky na únose vietnamského občana potvrdili, znamenalo by to pre nás nemalé komplikácie na úrovni medzinárodných vzťahov. Uviedla to hovorkyňa koaličnej strany Most-Híd Klára Debnár v odpovedi na otázku, ako vníma vyjadrenie z Berlína, že obeť únosu opustila schengenský priestor a vrátila sa do vlasti v slovenskom vládnom lietadle.

"Je našim spoločným záujmom, aby sa orgány činné v trestnom konaní okamžite rozhýbali, aby v spolupráci s nemeckými orgánmi celý prípad vyšetrili a zistili, či došlo k pochybeniu, zneužitiu alebo bol spáchaný trestný čin," tvrdí Most-Híd. Do samotného vyšetrenia prípadu je podľa strany potrebná zdržanlivosť ústavných činiteľov, "lebo SR škodia aj nepodložené tvrdenia".

Krajinský kriminálny úrad v Berlíne predpokladá podľa správy mienkotvorného denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), že obeť únosu opustila schengenský priestor a vrátila sa do vlasti v slovenskom vládnom lietadle. Podľa berlínskych vyšetrovateľov niet o použití slovenského vládneho stroja pri únose "takmer žiadnych pochybností", cituje FAZ z ich správy.

Kriminalisti v nej poukazujú na stretnutie vietnamského ministra vnútra To Lama a vtedajšieho slovenského ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktoré podľa ich názoru "malo jediný účel", a to "pána Trinha relatívne bezproblémovo dostať zo schengenského priestoru a do Vietnamu".

Kaliňák v reakcii uviedol, že v zozname cestujúcich v slovenskom vládnom špeciáli, ktorý poskytli vietnamské úrady, nebolo meno trestne stíhaného občana Vietnamu, lietadlom nebol prevážaný žiaden ležiaci pacient ani spútaný alebo inak obmedzovaný človek a všetky osoby mali diplomatický pas.

"Zaujíma ma však otázka, že ak nemecké úrady, ako tvrdia, skutočne pátrali po občanovi Vietnamu, prečo jeho meno nebolo vložené do schengenského informačného systému, ktorý upozorňuje ostatné krajiny na hľadanú podozrivú osobu?" pýtal sa v stručnom stanovisku Kaliňák.

Vo veci vietnamského občana majú právomoc len nemecké orgány

Vo veci vietnamského občana, ktorý mal byť neoprávnene zavlečený do svojej krajiny, majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány. "Nemecké justičné orgány neposkytli slovenským justičným orgánom žiadnu oficiálnu informáciu o priebehu, respektíve o výsledku trestného konania vedeného v Spolkovej republike Nemecko. Nemeckým justičným orgánom táto informačná povinnosť vo vzťahu k slovenským justičným orgánom nevyplýva zo žiadnej medzinárodnej zmluvy," uviedla v stredu hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová.

Podľa jej slov do stredy nebola doručená justičným orgánom SR žiadosť o prijatie trestného oznámenia ani žiadosť o prevzatie trestného stíhania pre konkrétny skutok, trestný čin a vo vzťahu ku konkrétnej osobe, osobám. "Slovenské justičné orgány boli požiadané nemeckými justičnými orgánmi len o poskytnutie právnej pomoci," dodala okrem iného hovorkyňa.

Ministerstvo vnútra (MV) SR nemá informácie, že by ktokoľvek zo Slovenska unášal vietnamského občana do zahraničia. V reakcii na medializované informácie, že berlínski vyšetrovatelia už nepochybujú, že bol pri únose použitý slovenský vládny špeciál, to uviedol v utorok (31.7.) hovorca MV Petar Lazarov.

O tom, či budú prípad vyšetrovať aj slovenské orgány, musia podľa neho rozhodnúť prokuratúra a polícia, nie rezort vnútra. "Pokiaľ sa tak stane, rezort vnútra poskytne vyšetrovateľom maximálnu súčinnosť tak, ako to robil aj doteraz," dodal.

"Prípad vyšetruje nemecká polícia, nakoľko únos sa mal odohrať v Nemecku, a nie na Slovensku," pripomenul Lazarov. Slovenská strana jej pritom podľa jeho slov poskytuje súčinnosť. "Uskutočnilo sa viacero výsluchov a len samotný rezort vnútra odpovedal v poslednom období v tejto veci na päť dožiadaní," priblížil.