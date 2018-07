Ficov odkaz Slovákom: Správajme sa ako veľký národ, nerobme zo Štúra antisemitu

Podľa Fica vraj v tomto štáte nie je všetko zlé a nemožno ľuďom vtĺkať do hlavy, že je to čierna krajina. Povedal to pri príležitosti 26. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky s tým, že Slovensko si zaslúži objektívny pohľad a objektívnu kritiku.

„Mnohé vzácne veci, ktoré dnes na Slovensku máme, považujeme za úplne samozrejmé," povedal politik a spomenul členstvo v Európskej únii, možnosť slobodne cestovať, vyjadrovať svoje názory či samostatný štát.

Fico pripomenul, že Smer vždy presadzoval národno-štátne záujmy a túto svoju silnú stránku bude presadzovať aj v budúcnosti pri všetkých témach, kde bude potrebné tieto záujmy chrániť. „Chceme, aby sme sa ako Slovenky a Slováci správali ako veľký národ, nie ako sebabičujúca skupina obyvateľov," vyzýval.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Hanenie Štúra, Štefánika či Dubčeka

Je totiž presvedčený, že veľké národy sa dokážu vyrovnať so svojou minulosťou a sú hrdé a pyšné na vlastné historické míľniky, na ktoré si nedajú siahnuť. „Bohužiaľ, na Slovensku je to niekedy inak. Ako keby sme sa nedokázali tešiť zo toho, na čo môžeme byť oprávnene byť hrdí a namiesto toho stále hľadáme a upozorňujeme len na negatíva," povedal.

Bývalý premiér taktiež spomenul aj príbeh kráľa Svätopluka, Cyrila a Metoda a staroslovienčinu. Tvdí, že si nevážime historické osobnosti našich dejín. „Z Ľudovíta Štúra robia antisemitu. Z Milana Rastislava Štefánika dobrodruha a z Alexandra Dubčeka slabocha," vysvetľuje poslanec.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Deklarácia? Historický okamih

Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky si občania krajiny pripomínajú 17. júla 2018 po 26. raz. Slovenská národná rada (SNR) ju schválila v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vyhlásila ňou zvrchovanosť Slovenskej republiky. Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR - 17. júl - je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.

Samotnú deklaráciu označil Fico za historický okamih, o aký sa márne usilovali celé generácie. „Cítili sme, že nová Slovenská republika nevzniká za vybičovaných okolností, naopak, vznikala po historicky korektnom, mierovom rozchode s českým národom," uviedol.

Dobre načasované, hovorí o vystúpení Čižnára

Fico sa vyjadril aj k pondelkovému vystúpeniu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára k vyšetrovaniu agrodotácií. Podľa neho bolo dobre načasované, lebo sa ukazuje, že veciam, ktoré vyvolávajú spoločenský záujem, sa všetci primerane venujú.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Aj na základe Čižnárovej kritiky agrorezortu v správe SNS je podľa Fica vidieť, že je to človek, ktorý si robí svoju robotu. „Platí, že nikto mu nikdy do ničoho nezasahoval, on by to ani nedovolil. Ja ho plne podporujem, aby poukazoval na chyby, ktoré sú. Ale toto už je mimo mojich právomocí. Ja som zobral jeho vyhlásenie na vedomie," podotkol.

Fico nechcel odpovedať na otázku, či má ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) jeho dôveru ako šéfa koaličnej strany. „To je otázka na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD)," uzavrel.

Nevypískali ma, odkazuje

Fico sa nevyhol ani sobotňajšiemu (14.7.) podujatiu v Starej Bystrici, kde sa konali celonárodné oslavy Dňa zvrchovanosti a na ktorých mal byť vypískaný. Šéf Smeru-SD naznačil, že za tým bola opozícia.

„Deštrukcia je typickým príkladom práce opozície a ona sa prejavuje pri každom našom podujatí. Ak tam máte 2000 ľudí a z toho 30 huláka a vypiskuje, napíšete, že som bol vypískaný. Ja nemám pocit, že by to tak bolo, ale tieto 'bojúvky', ktoré nám posiela opozícia, sú už typické. Sme na to zvyknutí," dodal.