Podvod veštice a dedičstvo pre psa? Právnička vysvetľuje VAŠE otázky!

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Dobrý deň, moja teta milovala svoje zvieratá a pred smrťou často hovorila, že celý svoj majetok odkáže svojmu psovi a mačke. Našli sme po nej závet, v ktorom odkazuje svoj majetok týmto zvieratám. Je to vôbec možné? Raz som videl taký film tak mám pochybnosti.

Dobrý deň, zvieratá nemôžu byť dedičmi, pretože nie sú právnickými ani fyzickými osobami. Ak závet obsahuje takéto ustanovenie, notár ho vyhlási za neplatný.

Dobrý deň, požičal som peniaze jednej veštici, ktorá mi tvrdila že keď jej pomôžem, použije ich na „očistu mojej karmy“ a potom sa mi vraj desaťnásobne vrátia. Keď som pochopil, že ide o podvod, chcel som peniaze späť, ale odmieta mi ich vrátiť. Mám nejakú šancu ich vymôcť?

Dobrý deň, ak ste peniaze poskytli ako pôžičku a máte o tom dôkaz (napr. správy, bankový prevod), môžete sa domáhať ich vrátenia súdnou cestou. Ak ste ich dali ako „dar“ na duchovné účely, je to právne problematickejšie. Mohlo by ísť o podvod, ak vám veštica klamala s cieľom vylákať peniaze. Odporúčam podať trestné oznámenie na polícii.

Dobrý deň, naši rodičia zomreli a zanechali dom, v ktorom býval môj brat. Staral sa o nich až do ich smrti a teraz tvrdí, že mu dom patrí. Ja som v ňom nikdy nebýval, ale sme obaja dediči. Má brat väčší nárok na tento dom?

Dobrý deň, ak rodičia nespísali závet, dedí sa podľa zákona, pričom deti dedia rovným dielom. Skutočnosť, že váš brat sa staral o rodičov, sama o sebe nezakladá nárok na väčší podiel z dedičstva. Ak však rodičia ešte za života darovali dom bratovi alebo spísali závet v jeho prospech, situácia je iná. V prípade nejasností odporúčam preveriť dedičské konanie u notára a v prípade potreby podať námietky.