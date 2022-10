Svedectvá ľudí zo zastávky smrti: Len buchot. Nepočul som krik, nárek, nič, opísal Ivan

BRATISLAVA - Prišlo to ako blesk z jasného neba. Ľuďom čakajúcim v nedeľu neskoro večer na zastávke na Zochovej nenapadlo, že o pár chvíľ sa stanú svedkami jednej z najtragickejších dopravných nehôd na Slovensku, pri ktorej úradoval alkohol.

K tragédii došlo v nedeľu neskoro večer. Alkoholom posilnený funkcionár Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček stratil kontrolu nad autom a vletel medzi čakajúcich na zastávke.

Väčšinou to boli mladí ľudia, ktorí pricestovali z celého Slovenska a na jednej z najfrekventovanejších zastávok v Bratislave čakali na spoje smerujúce do študentského mestečka v Mlynskej doline. Piatim z nich sa šialená jazda vodiča stala osudnou a 2. október 2022 sa vryje do sŕdc ich blízkych ako ten najčiernejší deň v živote. Nikomu z nich určite ani vo sne nenapadlo, že sa lúčia navždy.

Osudné sekundy, ktoré rozhodli o živote a smrti

Čo sa v strašných chvíľach na zastávke dialo, opísali priami svedkovia.

„Ja som vystúpil z autobusu, prešlo asi 5 - 10 sekúnd, mal som na sebe slúchadlá, tak som podišiel trošku ďalej, že sa pozriem na svetelnú tabuľu, nemal som na sebe okuliare, nevidel som presne, že kedy ide ďalší autobus. V tom, ako som sa obzeral za seba, tak jednoducho to vozidlo nabralo všetkých cestujúcich ktorí boli za mnou,“ povedal pre televíziu Markíza Lukáš, ktorému možno len pár krokov zachránilo život.

„Len buchot. Nepočul som krik, nárek, nič. Ja som utekal ku vodičovi, či je vodič v poriadku, nevedeli sme o tých mŕtvych nič,“ opísal Ivan, ďalší z tých, ktorí na prvú októbrovú nedeľu určite do konca života nezabudnú.

„Pánbožkovi“ ďakuje ďalšia cestujúca, ktorú zachránilo to, že sa rozhodla ísť na iný spoj než plánovala. „Viete čo, ja sa normálne trasiem. Pánbožko pri mne stál. O jeden autobus som išla, ďakujem pánu bohu, ale vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám obetí,“ povedala.

Nehoda sa stala v nedeľu krátko po 22.15. Vodičovi namerali v krvi 1,69 promile alkoholu a spolujazdcovi, ktorým bol jeho syn, jedno promile. Obaja pôsobili v Deaflympijskom výbore Slovenska a