V súvislosti s prípravou opatrení sme dostali stovky žiadostí, uviedla Saková

BRATISALVA - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súvislosti s prípravou prorastových opatrení dostalo stovky žiadostí od asociácií a zväzov zamestnávateľov, podnikateľov, ako aj Konfederácie odborových zväzov, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, Slovenskej akadémie vied. Informovala o tom v stredu ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po rokovaní vlády, ktorá schválila návrh zákona v súvislosti so stabilizačnými opatreniami pre podnikateľské prostredie.
„Všetkými týmito ich požiadavkami sme sa zaoberali, filtrovali sme ich do podoby, aby sme ich vedeli zaradiť do piatich segmentov, ako bola energetika, daňovo-odvodové zaťaženie, investície, trh práce a zefektívnenie podnikateľského prostredia,“ povedala Saková. Konštruktívnemu a profesionálnemu dialógu s jednotlivými zúčastnenými subjektmi podľa nej venovali mesiace a týždne práce.
VIDEO
Dialóg s firmami trval mesiace
Ministerka pripomenula, že od začiatku jasne deklarovali, že pokiaľ opatrenie bude mať vplyv na rozpočet, tak bude prerokované osobitne. „Vždy sme zároveň tvrdili, že pokiaľ tieto opatrenia budú znižovať sociálny a životný štandard ľudí, tak to nebude prípustné a budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa s týmito opatreniami naloží,“ uviedla Saková.
Upozornila pritom, že veľa opatrení, ktoré dostali od podnikateľov, nebolo v súlade s nariadeniami Európskej komisie. „Sme pripravení aj naďalej o týchto opatreniach ďalej diskutovať na profesionálnej, konštruktívnej úrovni a absolútne podporovať to, aby sme našli opatrenia, ktoré skutočne stabilizujú ekonomiku Slovenska,“ podotkla ministerka. Potvrdila zámer zmierniť administratívnu záťaž a zjednodušovať poskytovanie služieb zamestnávateľom, pričom podľa Sakovej bude dbať vláda na to, aby neznižovali životný štandard ľudí.
Balík 49 opatrení má podporiť podnikateľské prostredie
Vláda schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Z toho je 11 opatrení legislatívnej povahy v podobe návrhu zákona, 32 opatrení sa bude realizovať do konca roka v podobe legislatívnych alebo nelegislatívnych návrhov a šesť opatrení je aktuálne už v legislatívnom procese.
Zmeny sa týkajú napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Vláda zároveň požiada Národnú radu SR o prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.
Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák
Premiér Robert Fico (Smer-SD) odmietol kritiku zamestnávateľov, podľa ktorých predstavený balík na stabilizáciu ekonomiky neprinesie žiaden rozvoj a je iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia. Nikoho sme neoklamali, urobili sme to, čo bolo dohodnuté, uviedol v stredu po rokovaní vlády premiér. Podnikateľov vyzval na „upokojenie vášní“ a odkázal im, že ich vyjadrenia nezodpovedajú realite a vláda nie je fackovací panák.
„Nerozumiem, o čom hovoria zamestnávatelia, pretože tento materiál je v podstate ich výplodom. Oni prišli a dali nám na stôl celý rad rôznych opatrení, ktoré by chceli prijať, aby sa ako-tak zlepšilo podnikateľské prostredie. Preto sa mi zdá byť zvláštne, ak niekto povie, že nejaká nula je predložená na rokovanie. Tu je návrh zákona, ktorý upravuje celý rad konkrétnych opatrení,“ zdôraznil Fico.
Premiér pripomenul, že podnikatelia pôvodne navrhovali napríklad aj skrátenie obedňajšej prestávky z 30 na 15 minút, skrátenie počtu dní na ošetrovanie člena rodiny či predĺženie skúšobnej doby v zamestnaní z troch na šesť mesiacov. „Takže pozor, narazili na seba dva svety. To je svet podnikateľský a je svet sociálnej demokracie. My sme sociálno-demokratická vláda a ja podporujem to, čo urobil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ak nesúhlasil s niektorými opatreniami, ktoré výslovne išli proti existujúcemu štandardu pracovnoprávnej ochrany ľudí,“ dodal Fico.
Keďže vláda s týmito návrhmi nesúhlasila a opatrenia s vplyvom na štátny rozpočet bude riešiť až na jeseň, nie sú podľa premiéra podnikatelia spokojní. Fico dodal, že odmieta tento štýl komunikácie, pretože materiál, ktorý vláda v stredu prerokovala, je v podstate ten, s ktorým zamestnávatelia prišli. Hoci vláda schválila aj žiadosť o prerokovanie materiálu v skrátenom konaní, na súčasnú júnovú schôdzu Národnej rady SR ho podľa Fica nepredloží. Parlament sa tak opatreniami bude zaoberať až v septembri.