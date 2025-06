Slováci pri kúpe nehnuteľností v zahraničí uprednostňujú Rakúsko a Maďarsko: Rastie záujem o bývanie pri mori

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slováci čoraz viac kupujú byty za hranicami krajiny. Lepšie ponuky i lepší životný štandard ich lákajú bývať do Rakúska, Maďarska či do prímorských krajín. Je za tým však aj nedostupnosť bývania na Slovensku, nízka ponuka novostavieb či neustále rastúce ceny. Upozornila na to odborníčka na reality Karin Zápalová.