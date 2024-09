PS vyčíslilo cenu konsolidačných opatrení: Bežnú trojčlennú rodinu budú stáť tisíc eur ročne

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Z konsolidačných opatrení, ktoré predstavila vláda vyplýva, že bežnú trojčlennú rodinu budú ročne stáť približne 1000 eur. Dotkne sa to pritom najzraniteľnejších, a to rodín s deťmi, najmä jednorodičov, ale aj rodín s viacerými deťmi. Uviedol to v stredu predseda opozičného PS Michal Šimečka na tlačovej konferencii spolu s ďalšími predstaviteľmi hnutia.