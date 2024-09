Na odvolanie Šimečku reagujú aj v Európskom parlamente: Metsolová chce reagovať

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hayerová si u predsedníčky EP Roberty Metsolovej vyžiadala možnosť vystúpiť s prejavom pred sériou stredajších hlasovaní. "Režim Roberta Fica (Smer-SD) opäť raz podkopal demokratické piliere Slovenskej republiky. Líder opozície, môj bývalý kolega Michal Šimečka, bývalý podpredseda Európskeho parlamentu, bol včera odvolaný z postu podpredsedu slovenského parlamentu," uviedla Hayerová v pléne.

archívne video

Šimečka: Voliči koalície, Robert Fico vás oklamal (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Vyhlásila, že za odvolaním Šimečku stoja poslanci Smeru a SNS. Ide podľa jej slov o ďalší vážny pokus destabilizovať opozíciu a jej lídrov na Slovensku. "Nikdy predtým nebol predstaviteľ opozície odvolaný z verejnej funkcie. A toto sa deje v čase, keď Smer už napadol médiá, protikorupčné inštitúcie, kultúrny sektor a občianske združenia, ktoré prejavujú nespokojnosť s vládnymi praktikami," povedala Hayerová.

Šéfka skupiny RE pokračovala, že Šimečka a členovia jeho rodiny boli falošne obvinení členmi vlády, a zdôraznila, že toto nemôže ďalej pokračovať. "Naša frakcia je rozhodnutá podporovať demokraciu na Slovensku. Vyzývam všetkých demokratov v europarlamente, aby sa zobudili. A pýtam sa aj vás, pani predsedníčka, aké kroky má Európsky parlament uskutočniť?" obrátila sa na Metsolovú v závere svojho prejavu.

Osobne hovorila so Šimečkom

Metsolová odpovedala, že v utorok osobne hovorila so Šimečkom a prisľúbila mu, že sa na túto záležitosť bude pýtať aj ona osobne. Na Hayerovej vystúpenie zareagoval poľský europoslanec Patryk Jaki zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Upozornil plénum, že súčasná poľská vláda, ktorej súčasťou sú aj liberáli patriaci do rodiny RE, urobila to isté v Poľsku, kde opozičná konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS), hoci je najväčším parlamentným subjektom, nemá vo vedení Sejmu nikoho.