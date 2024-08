Už čoskoro sa deti vrátia do lavíc: Náklady na základnú školskú výbavu prváčika stúpli o desať percent

Ilustračné foto

"Aby sa zmiernilo finančné zaťaženie, rodičia detí, ktoré nastupujú do prvého ročníka, majú nárok na jednorazový špeciálny príspevok. Tento príspevok vo výške 110 eur je vyplácaný v polovici októbra spolu s prídavkom na dieťa," uviedli. Tento príspevok je podľa nich pre mnohé rodiny vítanou pomocou, ktorá pomáha pokryť časť výdavkov spojených s nástupom do školy.

(Zdroj: Getty Images)

Rodičom v tejto súvislosti odporúčajú plánovať dopredu a začať nakupovať školské potreby v dostatočnom predstihu. Takto podľa nich môžu využiť zľavy a akcie. Taktiež nakupovať vo veľkom. "Položky, ako sú zošity, ceruzky a umelecké potreby, sú často lacnejšie, keď sa nakupujú vo väčších množstvách a určite ich využijete počas celého roka alebo aj dlhšie," doplnili.

Ako ďalej odporučili, rodičia by mali zvážiť nákup na bazároch, kde iní rodičia predávajú školský nábytok do detskej izby, ale aj zachovalé školské tašky, ktoré môžu byť podľa nich výrazne lacnejšie. Odporúčajú aj vytvoriť rozpočet špecificky na školské potreby a držať sa ho. Poukázali na to, že je tak možné vyhnúť sa nákupom na poslednú chvíľu, ktoré sú podľa nich často drahšie.