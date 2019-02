Starosta so synom si mali objednať päť vrážd: Na povrch vyplávali ďalšie kšefty, biznis s dépeháčkarmi

BRATISLAVA/GALANTA - Bývalý člen strany Most-Híd František Dora je v súčasnosti obvinený spolu so synom a jeho kamarátom z piatich vrážd. Špecializovaný trestný súd ich cez víkend poslal do väzby. Dora bol starostom obce Dolný Chotár takmer 30 rokov. Časť svojej firmy v minulosti predal dépéháčkárom, ktorých obhajoval minister spravodlivosti Gábor Gál. V súčasnosti dlží jeho firma podľa Finančnej správe takmer 75-tisíc.

Informoval o tom portál Aktuality.sk. Františka Doru minulý týždeň zadržali príslušníci protizločineckej jednotky NAKA. Elitní policajti počas akcie Valentín zadržali spolu s ním aj jeho syna a kamaráta. Všetci traja boli obvinení a sudca ŠTS ich vzal do väzby. Meno Františka Doru však nie je známe len z regionálnej politiky.

Dorova firma dlží takmer 75-tisíc

Jeho meno figuruje vo viacerých firmách, dodnes vlastní aj spoločnosť Aster Plus. Firma totiž pred časom obchodovala aj s firmou Jopi Trade, ktorú zastupoval minister spravodlivosti Gábor Gál. Táto firma vo veľkom obchoduje s ropnými produktmi najmä na južnom Slovensku. Dora predal v roku 2014 časť svojho podniku firme Krok, ktorá patrí jednému zo spolumajiteľov Jopi Trade Jozefovi Kertészovi a venuje sa najmä podnikaniu v oblasti poľnohospodárstva. V rovnakej oblasti podnikala aj rodina Dorovcov. Obchod sa uskutočnil cez tzv. zmluvu o predaji časti podniku. Detaily ani suma predaja nie sú známe.

Zdroj: dolnychotar.sk

Už pred predajom patrila spoločnosť Aster Plus na zoznam dlžníkov firmy Jopi Trade. Tá v minulosti rozbehla biznis s pohonnými hmotami a ich hlavnými odberateľmi boli práve poľnohospodári. Patrila medzi nich Aster Plus, ktorá však nedokázala za poskytnutné palivo platiť. Podľa rozsudku z roku 2011 sa jej dlh voči Jopi Trade vyšplhal na viac ako 260-tisíc, uviedol portál. Súd firme zablokoval nehnuteľnosti aj peniaze na účte, neskôr rozhodnutie zrušil. Obe strany sa dohodli a vyrovnali. Podľa Finančnej správy dnes dlh firmy Aster Plus dosahuje výšku takmer 75-tisíc.

Obvinenie Františeka Doru, jeho syna a kamaráta sa týka piatich vrážd, podvodu a zločinu podporovania zločineckej skupiny sátorovcov. Súd vyhovel v plnom rozsahu návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý požadoval väzbu pre obavy, že obvinení by mohli ujsť, pokračovať v trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov. Rozhodovanie o väzbe sa uskutočnilo pomerne rýchlo, pretože obvinení odmietli vypovedať. Verdikt súdu nie je právoplatný, obvinení podali voči nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.