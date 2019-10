Deti z Afganistanu a Pakistanu prešli stovky kilometrov: FOTO Chytili ich v Dunajskej Strede

Ako informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová, pracovník SBS si všimol pohyb neznámych osôb v areáli dunajskostredskej spoločnosti a zavolal na tiesňovú linku. Skupinka preskočila plot a rozbehli sa po ceste. Privolaná hliadka zistila, že prišli v kontajneri vlakovej súpravy. Keď vlak zastavil, podarilo sa im z kontajnera odísť.

Ďalšie vyšetrovanie ukázalo, že deväť z nich pochádza z Afganistanu a dvaja z Pakistanu.Cestovali zo srbského mesta Subotica, cez Maďarsko, Komárno až do Dunajskej Stredy. Keďže sú to maloleté deti, policajti ich odovzdali do bezpečia pracovníkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Kým sa nerozhodne, čo s nimi bude ďalej, budú umiestnení do detského domova pre maloletých bez sprievodu.