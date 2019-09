70-ročná Francúzka sa ubytovala v Trenčíne: Účet v hoteli nezaplatila, hrozí jej väzenie

Ako informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, obvinená strávila v hoteli spolu so synom štyri dni. Na recepcii ju vyzvali, aby za ubytovanie zaplatila. Žena povedala, že si ide do banky po peniaze, do hotela sa však už nevrátila.

„Hotelu spôsobila celkovú škodu 580 eur. Obvinenej v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky,“ doplnila Antalová.