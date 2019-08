Štefana ubil kovovou tyčou, potom ho ťahal za autom na lane: Obvinený Ján pred súdom nič neoľutoval

Ako informovala polícia, Jána vzal súd do vyšetrovacej väzby. "Dôvodom väzby sú obavy, že by sa obvinený na slobode vyhýbal trestnému stíhaniu a pokračoval v trestnej činnosti. Väzbu bude vykonávať v Ústave na výkon väzby Ilava," vyjadril sa hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus. Za obzvlášť závažný zločin vraždy Jánovi hrozí podľa polície trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Detaily toho, čo mal vykonať svojmu susedovi, sú len pre silné povahy.

Obvinený Ján v sprievode kukláčov. Zdroj: Facebook/Polícia SR

Krutá poprava

Aj napriek tomu, že Ján nemal najlepšiu povesť a údajne si rád vypil, okolie jeho konanie šokovalo. Dôvod beštiálneho činu mal byť až príliš banálny. "Podľa doterajších zistení, 35-ročný Štefan mal prísť slušne upozorniť 65-ročného Jána z Myjavy, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, aby stíšil hlasno hrajúcu hudbu," uviedli zástupcovia zákona.

To, čo nasledovalo potom, by nikomu nenapadlo ani v najhoršom sne. Ján mal mladšieho suseda niekoľkokrát chladnokrvne udrieť po hlave kovovou tyčou. Polícia opísala, že dôsledku úderov utrpel Štefan poranenie hlavy. Agresor mal potom zraneného muža prejsť vozidlom, neskôr o auto priviazať jeho nohy. Zasiahnuť sa snažila Štefanova kamarátka, ktorá na pomoc zavolala aj suseda. No kovovou mačetou muž ohrozoval aj ich.

O svojich snoch v malebnej obci Štefan porozprával aj v relácii RTVS. Zdroj: Reprofoto/reginazapad.rtvs.sk

Kým privolali políciu, Ján sadol za volant, za autom už mal upínacím popruhom pripevnené Štefanovo telo. Ťahať ho mal približne kilometer. Potom mal s vozidlom zastaviť a uvoľniť popruh, za ktorý ťahal Štefanove telo. Telo nebohého mal odhodiť v močarine a z miesta odísť," zneli desivé detaily, ktoré zverejnila polícia. Pomoc lekára bola márna.

Nič neoľutoval

Podľa informácií televízie Markíza sa Ján k hroznému činu priznal. Pred sudcom ale nič neoľutoval. Údajne mal za ním Štefan prísť a vulgárne mu nadávať. Vraj by však niečo také neurobil, ak by nebol opitý. Vyjadril sa, že konal v amoku.

Na mladého muža mal sused zaútočiť pravdepodobne v blízkosti tohto prístrešku. Zdroj: Facebook-Polícia SR

Polícia v dome útočníka vykonala po incidente domovú prehliadku. Našli u neho aj nelegálne držané zbrane, ktoré zaistili. Aj v tejto veci vyšetrovateľ začal trestné stíhanie a to za zločin nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami.

Štefan, ktorý prišiel o život, bol vášnivým hospodárom. Mal veľké plány. Zvieratá, ktoré po ňom zostali na statku, sa smútiaca rodina rozhodla rozpredať. "Ďakujeme všetkým za zdieľania a záujem. Príspevok sme vymazali, všetky zvieratká z neho už majú pomaly svojich potenciálnych majiteľov. Veľmi ste pomohli," uviedla na sociálnej sieti RS Farma.