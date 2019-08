Brutálna vražda Štefana (†35) vydesila kopanice! Sused ho dobil a odtiahol autom do lesa, desivé detaily

Štefan (†35) a Ján (65) boli susedia. Ich príbytky delila len hrubá stena dvojdomu, v ktorom žili. Mladší z nich však už prah svojho domova nikdy neprekročí. Osudným sa mu stal sobotný incident, ktorý doslova vyrazil dych celému Slovensku. Ján mal totiž Štefana brutálne napadnúť.

Polícia potvrdila, že ho niekoľkokrát udrel po hlave oceľovou rúrou. To mu však nestačilo a v besnení mal pokračovať ďalej. "V dôsledku úderov utrpel Štefan poranenie hlavy. Následne mal agresívny dôchodca priviazať nohy zraneného muža o svoje vozidlo," priblížila polícia na sociálnej sieti.

Štefanova kamarátka a ďalší sused mu pribehli na pomoc. No agresor kovovou mačetou ohrozoval aj ich. Podarilo sa im ujsť a privolali políciu. "Medzitým však mal 65-ročný Ján jazdiť s vozidlom asi kilometer po lesnej ceste, pričom počas celej doby mal za autom upínacím popruhom pripevnené Štefanove telo. Potom mal s vozidlom zastaviť a uvoľniť popruh, za ktorý ťahal Štefanove telo. Telo nebohého mal odhodiť v močarine a z miesta odísť," zneli desivé detaily, ktoré zverejnila polícia.

Na mieste zasahovali aj záchranári. "Žiaľ, pacientovi už nedokázali pomôcť a lekár musel konštatovať smrť," vyjadrila sa hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Krajský policajný vyšetrovateľ už Jána obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov bude spracovaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby," dodala polícia. V dome útočníka už vykonali aj domovú prehliadku. Našli tu nelegálne držané zbrane, ktoré zaistili. Aj v tejto veci vyšetrovateľ začal trestné stíhanie a to za zločin nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami.

Hlasná hudba

Otázkou však zostáva, čo vlastne brutálnemu činu prechádzalo. Podľa našich informácií mala byť v osudný večer spúšťačom celej hádky hlasná hudba. Jána mal Štefan poprosiť, aby ju stíšil. Ten však na neho zaútočil. Tento scenár potvrdila aj polícia. "Podľa doterajších zistení, 35-ročný Štefan mal prísť slušne upozorniť 65-ročného Jána z Myjavy, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, aby stíšil hlasno hrajúcu hudbu," uviedli zástupcovia zákona.

Náš zdroj priblížil, že Ján si rád vypil a neraz s ním boli problémy. Okrem hlasnej hudby sa mal zabávať napríklad púšťaním petárd. Starosta obce Poriadie Martin Pražienka sa ale vyjadril, že oficiálne podanie sťažnosti v súvislosti so správaním Jána na úrade nezaznamenali. V dome býval senior dlhšiu dobu. Mladší sused sa nasťahoval neskôr a chcel si na mieste postupne vybudovať svoj sen.

Vášnivý chovateľ, ktorý mal plány

Štefan totiž patril k vášnivým hospodárom, podľa známych mal veľké plány. Tie však už neuskutoční. Smútiaca rodina momentálne rozpredáva zvieratká, ktoré po ich milovanom zostali na statku. O svojich snoch v malebnej obci Štefan porozprával aj v relácii RTVS.

Za obzvlášť závažný zločin vraždy hrozí podľa polície Jánovi trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.