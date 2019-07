Trpké priznanie matky z Bardejova: Vyhrážala sa jej vlastná dcéra, list ako dôkaz

BARDEJOV - Nie každé dieťa má voči svojim rodičom rešpekt. Dôkazom je aj prípad z Bardejova, ktorým sa v súčasnosti zaoberá polícia. Nech je situácia v rodine či medziľudských vzťahoch akokoľvek zlá, je veľa iných možností ako to riešiť, pripomenula prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Bardejove prišla utrápená 71-ročná žena. Policajtom oznámila, že jej dcéra sa jej vyhráža. "Polícia začala toto oznámenie okamžite preverovať a vecou sa zaoberať. Vyšetrovaním bolo zistené, že 46-ročná dcéra sa v utorok (23. 07. 2019) v jednom z bardejovských bytov vyhrážala svojej mame," priblížila Ligdayová.

Žena odišla z bytu, no svojej mame nechala list. Zakazovala a prikazovala jej v ňom robiť niektoré veci. To všetko pod vyhrážkou smrti. O aké veci išlo, však polícia nespresnila. "Poverený príslušník v prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečné vyhrážanie, z ktorého vzniesol obvinenie 46-ročnej dcére," dodala hovorkyňa. Dcéru už zadržali a putovala do cely policajného zaistenia.

Za neľudské správanie k matke jej hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky. "Nie je potrebné sa uchyľovať práve k tejto protizákonnej možnosti, ktorá nepomôže ani jednej strane a rozhodne problém nevyrieši," uzavrela Ligdayová.