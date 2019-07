Ženu surovo bodol priamo do tváre! Pokusom o vraždu sa bude zaoberať špecializovaný súd

"Na ŠTS bola 3. júla podaná obžaloba v trestnej veci M. D., ktorý je obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Trestná vec bola pridelená zákonnému sudcovi do senátu ŠTS v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, ktorý po jej preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na ŠTS v Pezinku na Michaela D. obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu, prečinu násilia proti skupine obyvateľov, prečinu výtržníctva, prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia," povedala nedávno hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Ako priblížila hovorkyňa ÚŠP, Michael D. v decembri minulého roka v Banskej Bystrici vošiel do priestorov bistra s kebabom, kde sa nachádzala aj turecká štátna vlajka. Okrem hostí boli v bistre tri osoby tureckej a albánskej národnosti, ktoré boli moslimského vierovyznania. Obvinený bol pod vplyvom alkoholu, správal sa hlučne a agresívne, udieral rukami do zariadenia a vyhrážal sa moslimom.

"Incident vyústil do fyzickej konfrontácie s hosťami bistra a personálom. Proti jeho vôli bol z priestorov bistra vyvedený von na ulicu. Po krátkej chvíli sa už s nožom v ruke snažil vrátiť späť cez dvere, ktoré jeden zo zamestnancov zamkol. Po krátkom čase, keď vyšla pred bistro jeho zamestnankyňa, vyšiel spoza stĺpa, za ktorým sa schovával a nožom – loveckou dýkou približne s 15-centimetrovou čepeľou - ju silno bodol do tváre. Kolegovi sa podarilo vtiahnuť ju naspäť do bistra," objasnila hovorkyňa ÚŠP s tým, že poškodenej spôsobil stredne ťažké poranenie, pričom išlo o život ohrozujúci útok nožom.