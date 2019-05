AKTUÁLNE Začal sa megaproces s Ruskom a mafiánskymi bossmi

08:51 Rusko musel čakať, kým ho pustia dnu, keďže novinárov volajú podľa zoznamu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel ​

08:43 Pavol Rusko dorazil na súd v sprievode svojho advokáta Mareka Paru.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Spolu s Ruskom sú v prípade obžalovaní aj na doživotie odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák a Róbert Lališ a takisto Miloš Kaštan.

Zdroj: SITA/Jozef Habočík, Topky: Ján Zemiar

Exministra v súvislosti s údajnou objednávkou vraždy, ktorá nakoniec nebola vykonaná, zadržali ešte na jeseň 2017. Následne strávil približne mesiac vo väzbe. Prepustili ho až na pokyn Krajského súdu v Bratislave, musí však nosiť monitorovacie zariadenie. Prokuratúra pre Ruska po prepustení znovu opakovane žiadala väzbu, súdy však požiadavke nevyhoveli.

Samotný Pavol Rusko v decembri 2018 v súvislosti s kauzou objednávky vraždy zdôraznil, že zo smrti Volzovej by nemal prospech. V roku 1995 podľa neho vznikla spoločnosť Markíza Slovakia, ako držiteľ vysielacej licencie podpísala zmluvu so spoločnosťou TV Markíza, ktorá zabezpečovala výrobu televízneho vysielania. Volzová podľa neho nikdy nemala podiel v televízii, bola len spolumajiteľkou Markíza Slovakia. Táto spoločnosť mala dostávať 10 percent zisku televízie, teda podiel Volzovej bol päť percent zisku.

Pavol Rusko Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

„Ak toto má byť vysoká majetková hodnota, tak to je na zamyslenie,“ povedal v súvislosti s obvinením, že si vraždu objednal pre majetkový prospech. Tiež vyhlásil, že nikdy nebol vo firme Mikuláša Černáka a nestretol sa ani s členmi skupiny sýkorovcov. Podľa obvinenia ich on najal, aby Volzovú sledovali.

Podľa Pavla Ruska sa však Volzová neskrývala, preto by bolo absurdné platiť niekomu peniaze za jej sledovanie. Tiež tvrdil, že ešte v čase mečiarizmu stál proti vládnej moci, preto, ak by si objednal vraždu, mohol ho každý, kto o tom vedel, v tom čase zdiskreditovať. Černák, ktorý bol vtedy vo väzbe, by podľa Ruska dostal za jeho diskreditáciu „slobodu a pol Slovenska“. Diskreditovať ho tiež v tejto súvislosti mohli Peter Steinhübel a Peter Čongrády, ktorí chceli podľa neho získať Markízu. Volzová mala navyše podľa Ruska vtedy Čongrádyho ochranku a podpísala mu neexistujúci dlh, na základe ktorého chcel televíziu prebrať.

Obvinenie v tejto kauze vníma Rusko ako snahu diskreditovať jeho osobu. V januári preto podal na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie. Bývalý riaditeľ Markízy je tiež obvinený v prípade miliónových zmeniek, ktorých vyplatenia sa na súde domáhal v súčasnosti väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner.