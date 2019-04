FOTO otrasnej nehody pri Hnúšti: Absolútna nezodpovednosť vodiča, zranenia utrpeli dve deti

HNÚŠŤA - Tridsaťdvaročný muž sa na Veľkonočný pondelok poriadne posilnil alkoholom. Ani to ho však neodradilo od toho, aby si sadol za volant. Neohrozoval však tým len svoj život a okolie, ale aj dve deti, ktoré sa s ním viezli v aute. Tie napokon skončili v nemocnici.

Ako priblížila banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, k udalosti došlo v popoludňajších hodinách. Podľa jej slov sa šofér plne nevenoval vedeniu vozidla a situácii v cestnej premávke a na ulici Clementisa narazil do tam zaparkovaného vozidla, ktoré poškodil.

Zdroj: KR PZ BB

"S vozidlom pokračoval v jazde v smere na Klenovec, kde za obcou Maša narazil bočnou časťou svojho vozidla do ľavej zadnej časti v tom istom smere jazdiaceho auta Suzuki Baleno. Ani toto nezastavilo 32-ročného muža, ktorý napriek tomu pokračoval v jazde," opísala hovorkyňa. V časti Kudlovo potom prešiel do ľavého jazdného pruhu, zišiel s vozidlom mimo cestu a narazil do priekopy.

Alkohol a nezodpovednosť

Náraz bol silný, auto vymrštilo a skončilo prevrátené na streche v koryte rieky. Dvaja chlapci vo veku 10 a 13 rokov utrpeli zranenia, s ktorými ich previezli do nemocnice. Ukázalo sa, že vodič si poriadne doprial. Nakúkal až 1,12 promile alkoholu! A to nebolo všetko.

Polícia zistila aj to, že muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia. "Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Povereným príslušníkom okresného dopravného inšpektorátu mu bolo vznesené obvinenie z prečinu ublíženia na zdraví a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uzavrela Kováčiková.

