Príbeh mafiánskeho bossa: Talian miluje zabíjanie a krutosť, nehorázna odmena za jeho "hlavu"

BRATISLAVA - Ridouan Taghi - muž, ktorý v našich končinách nie je až tak známy, no v zahraničí si už svoje "meno" vybudoval. Osoba, ktorá na snímke špúli pery, no rozhodne nepatrí k nežným povahám. Za všetko hovoria jeho činy. Pátra po ňom polícia aj Europol. A keďže zatiaľ nie sú úspešní, na kriminálnika vypísali nehoráznu odmenu.

Rovných 100-tisíc eur môže získať ten, kto vyšetrovateľom prinesie cenné informácie, ktoré povedú k zatknutiu obávaného muža. Odmenu ponúka holandské ministerstvo spravodlivosti. "Nepribližujte sa k nemu na vlastnú päsť, ale kontaktujte políciu, ak ho uvidíte," znie varovanie na facebookovej stránke EU-Crimes.

Zdroj: eumostwanted.eu

Kto je vlastne Ridouan Taghi? Na stránke Europolu sa dočítate len základné informácie. A to, že sa dopustil trestných činov vraždy a závažného ublíženia na zdraví, je holandskej a marockej národnosti, narodil sa v roku 1977. Z detailov toho, čo má tento muž na krku, však doslova mrazí. Jeho meno sa spája s najmenej 12 vraždami. Patrí k najhľadanejším zločincom v Holandsku.

Zastrašenie novinárov

V júli 2018 mal napríklad nariadiť útok na holandské noviny De Telegraaf. Neznámy muž vrazil autom do budovy, kde sa nachádza redakcia. Potom vozidlo naplnené kanistrami zapálil. Oheň zničil množstvo stôp, prokurátor preto až o osem mesiacov na to označil Taghiho ako podozrivého.

Zdroj: Reprofoto/nltimes.nl

Útok mal podľa miestnych úradov spáchať aj na týždenník Panorama. Obe médiá totiž zverejnili informácie o jeho aktivitách. Taghi samozrejme nekoná sám. Ako šéf zločineckej skupiny má rozdávať príkazy. Dokonca ho zahraničné médiá označujú aj ako marocko-holandského drogového bossa či patróna.

Príbeh naoko nenápadného zločinca

Portál gangstersinc.ning. uvádza, že Taghi spočiatku patril k nenápadným kriminálnikom. "Kariéru" údajne zdedil po starom otcovi. Ten sa mal venovať obchodovaniu s drogami na trase z Maroka do Európy. Tieto informácie však vyvracia Taghiho obhajca a tvrdí, že starý otec bol, až kým neodišiel do dôchodku, rešpektovaným starostom.

Zdroj: politie.nl

Meno jeho vnuka sa malo prvýkrát objaviť v policajnej správe až v roku 2015. V tom čase policajné orgány zadržali tím, ktorý páchal vraždy nariadené organizovanou skupinou. Taghiho však nik neobvinil. Ešte v roku 2009 zmizol nevedno kam, predpokladá sa, že do zahraničia. Pravdepodobne na úteku mení identity.

Policajná skladačka

Po roku 2015, keď sa vyšetrovatelia dostali k novým informáciám, začal sa črtať presnejší obraz toho, čo má vlastne ten nenápadný Taghi na krku. Kokaín mal prevážať z Panamy cez Maroko do Európy. Zarážajúce boli aj praktiky, ktoré mal kriminálnik využívať na riadenie svojej organizácie. Dokonca aj proti svojim príbuzným. V roku 2013 mal údajne zabiť svojho švagra v Španielsku. Dôvod? Nezhodli sa vraj v otázke týkajúcej sa prepravy drog. Vyšetrovateľov o tom informoval svedok.

Praktiky kriminálnika majú byť brutálne, neváha použiť násilie a vyhrážky. Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Ten tiež dodal, že jeho slovami si podpísal rozsudok smrti. "Ten, kto prehovorí, pôjde. A ostatní okolo neho nech zaspia," vyslovil sa Taghi podľa policajného zdroja. Šesť dní po publikovaní týchto informácií nájomný vrah zabil jeho brata v Amsterdame. Kata zachytili kamery a krátko po udalosti ho zadržala polícia.

Šifrované správy

Taghi má byť jednoducho mužom, ktorý vládne pevnou rukou. Vyšetrovateľom sa to potvrdilo v roku 2016, kedy úrady získali textové správy, ktoré boli predtým šifrované kanadskou spoločnosťou Ennetcom. Po dekódovaní mohli zástupcovia zákona nahliadnuť na krutovládu 41-ročného muža.

Podriadení ho oslovovali Pat, ako patrón, či šéf. "Pat povedal, že ak to urobíte za denného svetla, zaplatí ešte viac. Zaslúžite si to. Ukázali ste viac, ako ktokoľvek z mojej skupiny kedykoľvek predtým. Máte gule a viete, čo robiť. Spolupracujete dobre, milujem to. Funguje to," znela jedna zo správ. Často v mene šéfa písali jeho bratia, ktorí sú tiež súčasťou gangu.

Chuť zabíjať a chyby

Po tom, ako v roku 2016 mali Taghiho ľudia spáchať vraždu Samira Erraghiba, ktorého pripravili o život pred očami jeho dcérky, Taghi napísal, že si to zaslúžil, lebo mal vynášať informácie. Samira považoval za zradcu. Musel ísť. Podľa vyšetrovateľov teda zoznam vrážd, s ktorými sa spája tento muž, nemusí končiť na čísle 12. Počet môže byť aj vyšší. Taghiho ľudia sa však často dopúšťajú banálnych chýb, ktoré k nim vedú políciu. Už dvakrát sa im podarilo zabiť nesprávnu osobu.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu, Getty Images

Jednou z nich bol syn marockého sudcu. Lov na vrahov začal okamžite. A keďže je marocká polícia okrem iného neslávne známa aj tým, že medzi jej praktiky patrí mučenie, jeden zo zadržaných mužov prehovoril. Čoskoro sa podarilo zadržať Taghiho bratov, veľká ryba však stále uniká. Čas ukáže, či v Holandsku historicky najvyššia odmena 100-tisíc eur, pomôže v jeho dolapení.