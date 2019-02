Školáčka (†10) zomrela v nemocnici: FOTO Lekári jej zle určili diagnózu, silné slová matky

Abbigayle Dipietrová zomrela na meningitídu.

Zdroj: FB/Tasha Dipietro-Anderson, FB/Abbigayle Dipietro,

FORT WAYNE - Mimoriadne tragická udalosť postihla rodinu Abbigayle Dipietrovej, ktorá vo veku 10 rokov zomrela na bakteriálny zápal mozgových blán. Je otázne, či by prežila, ak by lekári jej bolesť ucha, kvôli ktorej prišla do nemocnice, nepripísali bežnej infekcii.