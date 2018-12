Otrasný prípad z Michaloviec: Polícia vyšetruje pokus o vraždu, ženu (57) bodli do hlavy

"Podľa doterajších zistení bola 57-ročná žena nožom bodnutá do oblasti hlavy a vo vážnom stave prevezená letecky do nemocnice v Košiciach," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Podľa jej ďalších slov osobu podozrivú zo spáchania skutku na mieste zadržali a po vykonaní potrebných úkonov ju umiestnia do cely policajného zaistenia.

Vzhľadom na závažnosť skutku vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý v súčasnej dobe vykonáva potrebné procesné úkony a spolu s ďalšími príslušníkmi udalosť dokumentuje. "Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin vraždy v štádiu pokusu," uviedla hovorkyňa."Verejnosť budeme o prípade informovať hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí," uzavrela.