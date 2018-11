Slovákov pobláznila súťaž o Samsung: FOTO Tisícky ľudí naleteli podvodníkom, zakročila polícia

BRATISLAVA - Sociálnu sieť Facebook opäť zaplavili podvodníci. Tentokrát cez falošnú stránku Samsung Slovakia lanárili ľudí, aby sa zapojili do súťaže o nový smartfón. Policajtov na podvod upozornila jediná oficiálna stránka značky Samsung.

Vzhľadom na to, že sociálne siete nevyužívajú vo svoj prospech len dôveryhodní obchodníci, založila naša polícia facebookovú stránku, na ktorej upozorňuje len na hoaxy a podvody.

Aktuálne vyvracia falošnú súťaž o najnovší smartfón od značky Samsung. Tú realizuje podvodná stránka Samsung Slovakia, od ktorej sa dištancovala aj spoločnosť Samsung na svojom oficiálnom facebookovom účte. Potvrdil to hovorca spoločnosti David Sahula, ktorý sa s prevádzkovateľmi podvodnej skupiny skontaktoval.

Spoločnosť Samsung na svojom oficiálnom Facebooku potvrdila, že so stránkou Samsung Slovakia nemá nič spoločné. Zdroj: Facebook

„Väčšinou pri takýchto súťažiach ide ich organizátorom o získanie mien ľudí, ktorí sú ochotní zapojiť sa do podvodnej súťaže. Týchto ľudí potom "organizátor" kontaktuje a rôznymi spôsobmi sa od nich snaží vylákať peniaze ako "poplatky za výhru" alebo "na overenie". Často ide o malé sumy, no pri veľkom počte podvedených to robí veľké číslo,“ varuje polícia.

V podmienkach fiktívnej súťaže o nový smartfón sa uvádza, že každý zúčastnený musí príspevok "lajknúť" a zdieľať. Následne je povinný označiť aspoň jedného zo svojich priateľov a stať sa fanúšikom stránky Súťaže SK/CZ. Organizátor falošnej súťaže, ktorý sa pod príspevok podpísal ako Tím Samsung Slovakia, v poslednom bode píše, že žrebovanie prebehne v prípade, ak sa do súťaže zapojí aspoň 3-tisíc ľudí, pričom systém automaticky vyberie štyroch výhercov, ktorým odošle správu na Facebooku so žiadosťou o adresu, na ktorú bude smartfón odoslaný.

Strážcovia zákona zdôrazňujú, že takéto podvodné súťaže majú väčšinou aj podobné znaky. „V prípade veľkých značiek majú paradoxne málo fanúšikov. Každá veľká a známa značka je na Facebooku už roky s veľkým publikom. Absencia textu v časti "Informácie", kde chýbajú aj infolinka, prípadne oficiálna e-mailová adresa. Žiadny obsah stránky okrem jediného príspevku, ktorý sa týka súťaže. Prípadne nič nehovoriace statusy. Žiadne príspevky o konkrétnych ľuďoch, predstaviteľoch spoločnosti. Žiadna inovatívna súťaž, len klasické zdieľaj, komentuj, označ,“ vysvetľuje polícia.

V priebehu pár dní sa pod falošnou súťažou nahromadilo viac než 2,3-tisíc komentárov. Okolo tisíc ľudí šírilo hoax ďalej.