Väzenie, sex so zvieratami aj masochistické praktiky: Češku Evu mučili v Mexiku, zmizla

Ilustračná foto.

Zdroj: TASR/AP Photo/Christian Palma

MEXIKO - Eva pred dvomi rokmi opustila Českú republiku. Urobila tak po boku muža, s ktorým sa zoznámila práve vo svojej rodnej krajine. Rozhodla sa, že s ním odíde do Mexika. No nevinný výlet sa pre ňu zmenil na horor. Stala sa z nej sexuálna otrokyňa. Ukájať sa na nej mali úplne cudzí ľudia, dôjsť však malo aj na sex so zvieratami.