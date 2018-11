Opitý boxer zabil tehotnú mamu (†29): FOTO Pochválil sa fanúšikom, počin zdrveného otca šokoval

SAN JACINTO – Namiesto toho, aby otec Zach a jeho tri deti oslávili príchod ich sestričky, išli na pohreb, lebo do tehotnej Krystil vpálil opitý šampión v boxe, ktorý svojou reakciou na Facebooku pobúril verejnosť.

Manželia Krystil (†29) a Zach Kincaidovci z kalifornského mesta San Jacinto sa nevedeli dočkať príchodu ich dcérky Avalynn. Keď si Krystil v osudný deň sadla za volant, bola v ôsmom mesiaci tehotenstva.

Žiaľ, za volantom sedel i opitý kubánsky boxer Marcos Forestal (28), ktorý prišiel do USA pred tromi rokmi, aby si splnil svoj veľký sen.

Zachovi budú zrejme do konca života v ušiach znieť výkriky jeho manželky, ktorá s ním telefonovala v čase, keď do nej Forestal čelne narazil. Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári, ktorí ženu dopravili do nemocnice. Napriek snahe lekárov zomrela ona i nenarodená Avalynn.

„Maximálny trest za usmrtenie mojej manželky a dcéry je 10 rokov. Moja dcérka mala prísť na svet v októbri. Štát Kalifornia ju však nepovažuje za osobu,“ povedal novinárom zronený Zach, ktorý teraz zostal sám na výchovu 11-ročnej dcéry a dvoch synov vo veku 8 a 4 roky.

Forestal, ktorému sa pri nehode nič nestalo, vytiahol telefón a začal vysielať naživo cez svoj Facebook. „Pozrite, čo sa mi stalo,“ napísal. To Zacha nahnevalo a boxerovo správanie označil za bezcitné a neľudské.

To bol dôvod, prečo sa Zach rozhodol na pohrebe nechať rakvu jeho ženy otvorenú. Na fotkách, ktoré nahral na svoju sociálnu sieť, drží žena v náručí i svoju nenarodenú Avalynn.