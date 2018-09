FOTO Dopravná katastrofa na severe Slovenska: Hlásia jednu nehodu za druhou

ORAVA - Čo sa to dnes deje na severe Slovenska? Pýtajú sa ľudia na sociálnej sieti, kde pribúdajú fotografie havarovaných áut. Pod nehody sa mohlo podpísať čokoľvek, isté však je, že oblasť Oravy dnes zasiahlo poriadne škaredé počasie a prehánky.

Auto prevrátené na streche, havarované v kríkoch či priekope, aj ťukance. Hoci nie je piatok trinásteho, v okolí Oravy dnešok nepatrí k najšťastnejším dňom, predovšetkým na cestách. Facebooková stránka Policajné Hliadky a nehody ORAVA, kam ľudia môžu pridávať aktuality o dopravnej situácii, sa už od rána plní správami o rôznych haváriách. Našťastie, žiadna nemala zatiaľ tragické následky.

Nehody na dennom poriadku

Za Vavrečkou v smere do Námestova sa dnes krátko po obede auto prevrátilo v zákrute a skončilo na streche. Napriek tomu, že na prvý pohľad nehoda pôsobí katastrofálne, nikomu sa nič vážne nestalo. Záchranári ani polícia totiž neevidujú žiadny zásah na tomto mieste. "Na tú zákrutu by mohla upozorniť konečne tabuľa, že je to úsek častých dopravných nehôd," napísal jeden z komentujúcich. Medzi Vavrečkou a Námestovom sa doobeda mala vysypať aj vlečka traktora s kukuricou.

Zdroj: Facebook/Policajné Hliadky a nehody ORAVA - B.K.

Auto skončilo mimo cesty aj pri obci Hruštín v smere na Podzámok. Jeden z komentujúcich reagoval, že vodič bol v poriadnom šoku.

Zdroj: Facebook/Policajné Hliadky a nehody ORAVA - Š. K.

V Rabčiciach do seba narazili dve vozidlá. "Je to tam buď prekliate alebo naozaj nevedia tam hore jazdiť. Každý deň sú tam nehody," znelo na sociálnej sieti.