Polícia zverejnila šokujúce zábery z dopravnej nehody: VIDEO Žena (30) skrížila cestu nákladiaku

Mnohým tragickým udalostiam na cestách by sa dalo vyhnúť, stačilo by dodržiavať predpisy. Polícia sa v súvisloti s hrozivou stredajšou nehodou rozhodla opäť upozorniť chodcov, že aj pre nich platia isté pravidlá. Krátko pred 4.15 hod. totiž dostala hliadka diaľničnej polície hlásenie, že na úseku 60,8 km diaľnice D2, malo dôjsť k zrážke medzi chodkyňou a nákladným vozidlom. Hrôzostrašná udalosť sa nanešťastie potvrdila.

"Podľa doterajších informácií z doposiaľ presne nezistených príčin vošla 31-ročná žena v uvedenom úseku diaľnice D2 - v smere od tunela Sitina na most Lafranconi v pravom jazdnom pruhu, do jazdnej dráhy prechádzajúceho ťahača zn. Volvo s návesom," informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. Žena utrpela viaceré ťažké zranenia najmä dolných končatín. Záchranári ju previezli do nemocnice.

V piatok polícia zverejnila záznam z nehody. Video nie je vhodné pre mladistvých a slabšie povahy.