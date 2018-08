Pozor, podvodník roka! Na Slovensku vyčíňa špekulant, obral už vyše 500 ľudí

Tovar však nikdy nebol odoslaný. V súvislosti s objasňovaním prípadu hľadá polícia muža z kamerových záznamov. Ako informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, pri výbere peňazí z bankomatu bola na kamere zaznamenaná osoba, ktorá by mohla pomôcť ako svedok, pretože by svojou výpoveďou mohla výrazne prispieť k objasneniu veci, treba však zistiť jej totožnosť. Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť, možno oznámiť na linke 158.

Zdroj: polícia

Zdroj: polícia