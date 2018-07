Nekompromisný verdikt súdu: Muža, ktorý rozposielal rádioaktívne zásielky, odsúdili na doživotie

"Senát ŠTS mu uložil úhrnný trest odňatia slobody na doživotie so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia," uviedla Kudjáková. Prokurátor sa podľa jej slov vzdal práva podať odvolanie, obžalovaný sa však odvolal. "Rozsudok je tak neprávoplatný, rozhodne Najvyšší súd SR," dodala. Podľa prokurátora je rozširovanie rádioaktívnych látok jednou z najnebezpečnejších foriem trestnej činnosti. "Práve to, že listy obsahovali rádioaktívny materiál, je dôvodom, ktorý obzvlášť zvyšuje nebezpečenstvo činu," povedal.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Duševný stav obžalovaného bol podrobne preskúmaný a podľa záverov znalcov netrpel v čase spáchania skutku žiadnou duševnou poruchou ani chorobou a bol plne zodpovedný za svoje činy, povedal prokurátor. Dodal, že nebezpečný materiál pochádzal zo zariadení, ktoré boli dostupné na jeho pracovisku. Štefan K. svoju vinu odmieta.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

V novembri 2016 Štefan K. prostredníctvom poštovej zásielky poslal sudcom Okresného súdu v Poprade a Okresného súdu v Považskej Bystrici zásielky, ktoré obsahovali priehľadné uzatváracie plastové vrecúško a list s výhražným obsahom, v ktorom upozorňoval na kontamináciu prostredia rádioaktívnou látkou po otvorení listu. Podľa záverov znaleckého posudku plastové vrecúško obsahovalo rádioaktívnu látku amerícium. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil Štefana K. (53) 16. decembra 2017.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

"Obvinený mal v priebehu novembra 2016 najmenej v piatich prípadoch rozposlať zásielky adresované Okresnému súdu v Poprade, Okresnému súdu v Považskej Bystrici, Ministerstvu spravodlivosti SR, Okresnému súdu v Kežmarku a Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Prešove spolu s listom obsahujúcim hrozby sudcom, prokurátorom a príslušníkom polície. Zásielky boli v niektorých prípadoch kontaminované rádioaktívnou látkou - rádionuklidom amerícia (americium) 241Am," uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.