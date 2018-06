Odstrašujúce VIDEO z naháňačky v Bratislave: Policajti museli na motorkára spustiť paľbu

Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková, výzvy policajtov však ignoroval a pokračoval smerom do obce Most pri Bratislave. Bezohľadnou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky, policajti tak za obcou vystrelili varovné výstrely do vzduchu. Vodič aj napriek tomu pokračoval v jazde. Na Tomášovskej ulici v Malinove ho policajti predbehli a zablokovali mu cestu. Muž kládol aktívny odpor a tak ho spacifikovali. Po zásahu mal povrchové odreniny na tvári, ošetrenie však odmietal, aj keď privolali záchranárov.

V policajných evidenciách zistili, že až do polovice októbra má zakázané jazdiť. Pri dychovej skúške mu alkohol nezistili, no v nemocnici mu odobrali biologický materiál a vyšetrenia ukázali, že bol pod vplyvom návykovej látky. Našli mu aj vrecko s bielou kryštalickou látkou, ktorá poputovala na expertízu. Muž je podozrivý zo spáchania marenia výkonu úradného rozhodnutia, ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania alebo obchodovania s nimi. Prípad riešia policajti v Senci.