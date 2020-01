Ostrá kritika Trumpa: Eskalácia napätia s Iránom dokazuje, že je nebezpečne nekompetentný

Uviedol to uchádzač o nomináciu demokratov do prezidentských volieb Joe Biden. Ako povedal v utorok v New Yorku, Trump nariadil zabitie iránskeho generála “chaotickým spôsobom" a nevysvetlil svoje dôvody Kongresu ani americkým spojencom vo svete. Namiesto toho ponúkol "tweety, hrozby a záchvaty hnevu", ktoré podľa Bidena dokazujú, že tento prezident z radov republikánov je "nebezpečne nekompetentný a neschopný svetového vodcovstva".

“Demokracia funguje na (princípe) zodpovednosti,” vyhlásil 77-ročný Biden a vyzval Trumpa, aby vojenské kroky konzultoval s Kongresom tak, ako to vyžaduje ústava. “Nikto nechce vojnu. Ale bude si to vyžadovať tvrdú prácu, aby sme zabezpečili, že tam omylom neskončíme," varoval.

Vyjadrenia bývalého amerického viceprezidenta boli súčasťou jeho druhého veľkého predvolebného prejavu o zahraničnej politike. Podčiarknuť sa pritom snaží predovšetkým svoje dlhoročné skúsenosti v medzinárodnej politike, ktorými disponuje na rozdiel od Trumpa aj svojich demokratických konkurentov. Biden patrí v tábore demokratov medzi favoritov.

Joe Biden Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew

Akýkoľvek konflikt s Iránom je pre Európu zbytočný, tvrdí analytik

Bezpečnostné riziko zo strany Iránu je pre Európu nízke a akýkoľvek konflikt s touto krajinou je pre Európu zbytočný. Povedal to v stredu analytik z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) Matěj Denk. "Pre Európu je najdôležitejšie, aby neboli prerušené dodávky ropy z oblasti Perzského zálivu cez Hormuzský prieliv," povedal Denk. "Spojené štáty môžu v prípade napadnutia zo strany Iránu oficiálne požiadať o pomoc svojich partnerov v rámci NATO," uviedol a zároveň dodal, že tento variant pokladá za veľmi nepravdepodobný.

"Pre Európu je akýkoľvek konflikt s Iránom veľmi zbytočný, pretože Irán pre Európu predstavuje len veľmi nízke bezpečnostné riziko," povedal. Európa má podľa Denka k Iránu omnoho vyváženejší a racionálnejší postoj, než majú Spojené štáty, a jej cieľom je konflikt utlmiť. Iránsky generál Kásem Solejmání prišiel o život minulý piatok pri americkom útoku neďaleko medzinárodného letiska v Bagdade, čo vystupňovalo napätie medzi Iránom a USA. Vývoj v súvislosti s napätím sa podľa Denka dá len veľmi ťažko odhadnúť.

"Smrť generála bola veľký šok nielen pre komentátorov a odborníkov, ale i pre samotné iránske vedenie, ktoré možno ani samo ešte nevie, aká bude jeho odpoveď," povedal Denk. Trojdňový štátny smútok, ktorý vyhlásil najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí, podľa Denka poskytol čas na zasadnutie Najvyššej iránskej štátnej bezpečnostnej rady. Chameneího stanovisko bolo podľa iránskych zdrojov dvojaké: odveta musí byť primeraná útoku a musí ju uskutočniť samotný Irán - a nie niekto z jeho spojencov, ako to doteraz bývalo zvykom.

"Všeobecne by som však nečakal žiadnu veľkú eskaláciu, minimálne v nasledujúcich týždňoch," povedal a dodal, že "ani jedna zo strán si neželá otvorenú vojnu" a dlhodobá situácia paradoxne možno viac vyhovuje Iránu. Aj nepriatelia Iránu zo Saudskej Arábie podľa Denka v súčasnosti naliehajú na svojho spojenca USA, aby sa situácia ďalej nestupňovala a neviedla k ďalšiemu narušeniu stability v oblasti Blízkeho východu.

Otvorený konflikt medzi Iránom a Spojenými štátmi je podľa Denka málo pravdepodobný, aj keď nie úplne vylúčený. "Výrazne k nemu napomáha fakt, že americké sily sú situované na základniach ich regionálnych spojencov a v prípade útoku na ne by Irán do konfliktu vtiahol ďalšiu krajinu alebo krajiny, čomu sa bude chcieť, pochopiteľne, vyhnúť," povedal analytik. Vzhľadom na zložitosť vzťahov a nepriateľstvo je v súčasnosti podľa Denka akékoľvek zníženie napätia nereálne.