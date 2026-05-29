Vojna princezien! Čas odkrýva nové svedectvá o konfliktoch Diany a Fergie: Pre toto sa vadili ako psy!

LONDÝN - Keď sa v 80. rokoch objavili po boku britských princov dve ikony - jedna ryšavá a jedna blond, svet ich okamžite začal vnímať ako nerozlučné spojenkyne. Princezná Diana a Sarah Fergusonová – známa ako Fergie – pôsobili ako ženy, ktoré si v chladnom svete kráľovskej rodiny rozumeli lepšie než ktokoľvek iný. No bol to len klam.
Smiali sa spolu, chodili na dovolenky, zdieľali frustrácie z palácových pravidiel a podľa zákulisných informácií si pravidelne telefonovali aj v najťažších chvíľach.
Lenže za dokonalými úsmevmi sa vraj postupne začalo rodiť napätie, ktoré napokon prerástlo do definitívneho rozkolu. A dôvod? Prekvapivo banálny – topánky.
Podľa britského autora Andrewa Lownieho mala byť poslednou kvapkou autobiografia Fergie z roku 1996 s názvom My Story. V nej vojvodkyňa z Yorku spomenula, že po požičaní topánok od Diany dostala bradavicu na nohe. Nevinná poznámka, ktorá by mimo monarchie pravdepodobne nikoho nezaujímala, však údajne Dianu hlboko zasiahla.
Nie preto, že by išlo o zdravotný problém, ale preto, čo tá veta symbolizovala. Diana vraj začala mať pocit, že Fergie je schopná pre publicitu prezradiť čokoľvek – aj intímne detaily ich súkromia. A v prostredí, kde sa lojalita považuje za menu s vyššou hodnotou než tituly, to bola zrada, ktorú už nedokázala odpustiť.
Ich priateľstvo pritom malo kedysi veľmi silné základy. Obe ženy sa cítili v kráľovskej rodine osamelo a údajne spolu trávili celé hodiny debatami o tom, ako ich monarchia zväzuje. Diana mala vo Fergie nájsť človeka, ktorému mohla bez filtrov povedať, čo ju trápi. Lenže časom jej vraj začalo prekážať, že Fergie bola príliš hlučná, spontánna a často neodhadla hranicu medzi úprimnosťou a škandálom.
Zaujímavé je aj ďalšie tvrdenie, ktoré sa okolo ich vzťahu objavilo. Diana mala Fergie údajne presviedčať, že sa obe rozvedú so svojimi manželmi naraz – akoby išli do vojny proti monarchii bok po boku. Nakoniec však Sarah zostala na všetko sama a Diana si vraj z reakcie paláca na rozvod Fergie pozorne odsledovala, čo ju čaká.
Kým Fergusonová po rozvode s princom Andrewom zostala v rodine aspoň čiastočne tolerovaná, Diana sa postupne menila na globálnu ikonu, ktorá už prerástla samotnú monarchiu. Ich cesty sa definitívne rozišli a keď Diana v roku 1997 tragicky zomrela, obe ženy už údajne neboli v kontakte.
Paradoxné je, že Fergie na Dianu aj po rokoch spomínala s veľkou nehou. Tvrdila, že si navzájom pomáhali zvládať psychický tlak slávy a života pod neustálym dohľadom médií. Diana jej vraj kedysi povedala vetu, na ktorú nikdy nezabudla: „Keď stojíš na vrchole piedestálu, veľmi ľahko z neho spadneš.“