MIMORIADNY ONLINE Tragédia len krátko pred prímerím: Ukrajinský dron zabil na Kryme päť ľudí

KYJEV - Pri útoku ukrajinského dronu na mesto Džankoj na Kryme zomrelo päť ľudí, uviedla v noci na dnes Ruskom dosadená správa okupovaného ukrajinského polostrova. Správu zverejnila v čase, keď malo o polnoci z utorka na dnešok (o 23.00 SELČ) začať platiť prímerie vyhlásené ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ruské útoky v utorok podľa ukrajinských predstaviteľov zabili dve desiatky ľudí.
6:12 V čase jednostranného zastavenia paľby, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, úrady viacerých ukrajinských regiónov v stredu informovali o útokoch alebo vyhlásení protileteckého poplachu. Medzičasom zároveň oznámili, že utorkové útoky ruskej armády si na Ukrajine vyžiadali najmenej 27 civilných obetí.
Moskvou dosadený šéf správy na Kryme Sergej Aksjonov na telegrame uviedol, že obeťami ukrajinského úderu je päť civilistov a že na mieste zasahujú záchranné zložky. Útok oznámil niekoľko minút po tom, ako malo začať Ukrajinou vyhlásené prímerie, došlo k nemu teda zrejme pred jeho začiatkom. Zatiaľ nie sú žiadne informácie, že by Kyjev útočil počas jednostranného pokoja zbraní, na ktorého dodržiavanie vyzval Zelenskyj tiež Moskvu, ktorá však nijako nereagovala. Rusko vyhlásilo vlastné prímerie na 8. a 9. mája, keď si bude vojenskou prehliadkou pripomínať koniec druhej svetovej vojny.
Rusko Krym anektovalo v roku 2014, v roku 2022 potom začalo rozsiahlu agresiu proti susednej krajine. Počas vojny obe strany prakticky denne vysielajú drony k útokom v susednom štáte. Ruské útoky na ukrajinské mestá Záporoží, Kramatorsk a Dnipro v utorok podľa tamojších úradov zabili najmenej 20 ľudí.