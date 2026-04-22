Najskôr dcéra, teraz matka: Cindy Crawford v plavkách sexi aj po 60-ke! A stále s tým istým mužom

MEXIKO - Jedna má takmer 60, druhá sotva prekročila dvadsiatku. Zatiaľ čo jej dcéra Kaia Gerber provokuje v micro bikinách, legenda Cindy Crawford ukazuje, ako vyzerá skutočný sexepíl po šesťdesiatke. A po jej boku? Ten istý muž už takmer tri dekády – Rande Gerber.
Na najnovších záberoch z Mexika pôsobí Cindy Crawford presne tak, ako ju svet miluje – uvoľnene, prirodzene a stále neskutočne príťažlivo. V bikinách v tmavých tónoch, ktoré zvýraznili jej postavu, sa bez hanby vrhla do vĺn, zatiaľ čo manžel Rande Gerber ju sledoval s úsmevom, ktorý hovorí za všetko. Žiadne teatrálne pózy, žiadne „pozrite sa na mňa“. Toto je žena, ktorá už nič dokazovať nemusí – a práve preto priťahuje pohľady ešte viac.
Ich príbeh nezačal ako lacný románik. Cindy a Rande sa najprv poznali ako priatelia, a iskra preskočila až neskôr, po jej rozvode s Richardom Gerom v roku 1995. Odvtedy sú spolu. Svadba prebehla v roku 1998, majú spolu dve deti a hlavne, ich vzťah je postavený na rešpekte a priateľstve. Cindy sama priznala, že práve priateľstvo je základ ich manželstva. A po viac ako 25-tich rokoch stále pôsobia ako pár, ktorý si má čo povedať – aj bez slov.
Nebola to vždy len rozprávka. Čelili tlaku slávy a úskaliam podnikania, i keď Rande je úspešný biznismen. Ich rodinný život bol vždy pod drobnohľadom. A predsa vydržali. Dnes si užívajú fázu „prázdneho hniezda“ – deti sú dospelé a oni sa vracajú k tomu, čo ich spojilo: spoločné chvíle, cestovanie a pokoj.
Na tej istej mexickej pláži sa nedávno ukázala aj dcéra slávneho páru, Kaia Gerber – v modrých micro bikini po boku priateľa Lewisa Pullmana. Videli sme smiech, flirt, vášeň, jednoducho mladú lásku v plnom prúde. Na druhej strane, Cindy vyžaruje pokoj, istotu, magnetizmus. Žiadna snaha šokovať. Len pokojná sila ženy, ktorá vie, kto je – a koho má po svojom boku.
A kto vyhral plážový súboj? Kaia, to je telo, trend, aktuálny moment. Cindy predstavuje charizmu, históriu, auru. Kaia priťahuje oči. Cindy drží pozornosť. A možno práve to je rozdiel medzi „modelkou“ a „ikonou“. Zatiaľ čo Kaia ešte len píše svoj príbeh, Cindy ho už dávno premenila na legendu – a v bikinách na mexickej pláži len pripomína, že niektoré veci čas jednoducho neporazí.
