Nočná mora hviezdnej herečky: Priznala ťažkú chorobu uprostred najhoršej rodinnej tragédie!

LOS ANGELES - Herečka Amanda Peet, ktorú slovenskí diváci poznajú najmä z filmov ako Môj sused zabijak, romantickej komédie Niečo ako láska či katastrofického hitu 2012, prežila jedno z najtemnejších období svojho života. Až teraz o ňom otvorene prehovorila. A detaily sú naozaj mrazivé.
Holywoodska herečka Amanda Peet je na Slovensku dobre známa, hooci v posledných rokoch pôsobí skôr v televízii a ako scenáristka. Teraz sa však v médiách objavuje z iného dôvodu. V osobnej eseji pre magazín The New Yorker, odhalila, že jej v roku 2025 diagnostikovali rakovinu prsníka v počiatočnom štádiu po rutinnom vyšetrení. Lekári si všimli podozrivý nález a biopsia potvrdila nádor. Herečka pritom dlhé roky chodila na pravidelné kontroly, pretože mala tzv. husté prsné tkanivo, ktoré môže sťažovať odhalenie ochorenia. Najväčší šok? Diagnóza prišla v momente, keď sa jej osobný svet rúcal.
V čase, keď čakala na výsledky, boli obaja jej rodičia v hospicovej starostlivosti. Boli dlhodobo rozvedení a každý z nich žil na inom pobreží USA. Jej otec zomrel náhle a ona sa nestihla rozlúčiť: pricestovala neskoro, videla ho už len po smrti. A potom prišiel ďalší šok – návrat k vlastnej diagnóze, ktorú ešte len spracovávala. Jej matka bola v terminálnom štádiu Parkinsonovej choroby a Amanda sa rozhodla nepovedať jej ani o rakovine, ani o smrti bývalého manžela. Nechcela jej spôsobiť ďalšiu bolesť v posledných chvíľach života.
Po prvotnej diagnóze nasledovalo ďalšie napätie. MRI odhalilo druhú podozrivú masu, čo znamenalo nové čakanie a obrovský stres. Nakoniec sa ukázalo, že druhý nález bol nezhubný, liečba si vyžiadala operáciu a ožarovanie, chemoterapia ani odstránenie prsníka neboli potrebné. Aj tak však herečka opisuje liečbu ako fyzicky aj psychicky náročnú.
V eseji spomína aj to, ako jej choroba a smrť rodičov ovplyvnili vnímanie materstva. Uvedomovala si vlastnú zraniteľnosť a strach, čo by bolo s jej deťmi, keby sa jej stav zhoršil. Premýšľala nad tým, ako veľmi sú na ňu naviazané a čo všetko by mohli stratiť. Zároveň cítila silnú potrebu zostať „funkčnou mamou“ aj počas liečby a udržať pre deti čo najväčší pocit normálnosti.
Krutý paradox osudu je v tom, že krátko po tom, čo dostala prvé dobré správy o svojom zdravotnom stave, prišla ďalšia rana. Jej matka zomrela začiatkom roka 2026. Amanda Peet bola pri nej v posledných chvíľach. Herečka otvorene priznáva, že prežívala extrémne výkyvy emócií. Od paniky, až po zvláštny pocit vďačnosti za život. Celý príbeh zverejnila v osobnej eseji pre, kde bez príkras opísala, čo znamená čeliť rakovine v čase, keď zároveň prichádzate o rodičov.